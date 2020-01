Češi o McGregorovi: Jednoznačný comeback! Cerrone to podcenil | iSport.cz

Jak viděly tváře českého MMA McGregorův comeback? • FOTO: Jednoznačný, možná až příliš jasný návrat. Tak nějak viděly zápas Conora McGregora proti Donaldu Cerronemu tváře českého MMA. Jak drtivou výhru za 40 sekund okomentovali někdejší bojovníci UFC Karlos Vémola a Viktor Pešta, trenéři André Reinders a Daniel Barták, zápasník a kouč Petr Kníže, promotér a komentátor Ondřej Novotný a nová akvizice nejslavnější organizace Jiří Procházka?

Karlos Vémola, zápasník, první Čech v UFC „Mám radost, že to dopadlo, jak jsem čekal. Jsem ohromně šťastnej, že je král zpátky. Conor dělá čím dál větší a větší věci. A čím dál víc věřím tomu, že udělá v tomto roce tři zápasy, jak slíbil. Věřím i tomu, že vyzve šampiona velterové váhy, titul získá a pak přijde ta obrovská odveta s Chabibem Nurmagomedovem, kterou lidem slibuje. To by byl boom. Pro mě osobně je to obrovská motivace. Conora mnoho lidí zatracovalo, protože nevyhrál zápas v podstatě už čtyři roky. Vracel se po dvou prohrách a podařilo se mu to v neskutečném stylu. Své příznivce nešokoval, všechny ostatní však ano.“ Conor McGregor po svém vítězství míří obejmout poraženého Donalda Cerroneho • Foto Profimedia.cz

Jiří Procházka, zápasník UFC „Moc se toho neodehrálo, ale bylo znát, že byl Conor dobře připravený. Předvedl dobrý, zodpovědný výkon. Ale Cerrone to trochu podcenil. To jsou ty důležité začátky, které jsou v zápase často rozhodující. A jakmile se člověk nechytne už od začátku, pořádně se na to nenabudí, nevleze do toho s plnou silou, tak se tohle stane. Cerrone prostě neměl hned zapnutý motor a nejel naplno. Proto ho McGregor tak zaskočil.“ Conor McGregor doráží svého prvního soupeře po návratu do klece, Donalda Cerroneho • Foto Profimedia.cz

Petr Kníže, zápasník a trenér MMA „V každém případě takhle jednoznačný a rychlý zápas čekal asi málokdo. Bohužel Cowboy se vůbec nedostal do zápasu. Conor naopak, jak se dalo předpokládat, do toho vletěl trochu po hlavě a ta první zadní přímka minula, v tu chvíli ho mohl Cerrone hodit na zem. To se však nestalo. Údery ramenem nejsou ničím neobvyklým, tudíž to, co rozhodlo zápas, byl kop na hlavu a samozřejmě Conorův nástup.“ Cowboy Donald Cerrone se kácí po brutálním kopu Conora McGregora • Foto Profimedia.cz

Ondřej Novotný, promotér a komentátor „Stalo se, co jsem říkal v predikci, že Cowboy mívá tragická první kola a Conor naopak. Ramena brutálně podcenil a highkick (kop) byl něčím navíc. Dopadlo to dle předpokladu. Všechny rozhovory před zápasem byly skvělé, a tak beru i ten po zápase spíš jako promo a ne realitu toho, jak Conor nyní vnímá svět. Všechny signály směřují k tomu, že už v březnu jej uvidíme znovu ve Vegas a za mě osobně by to bylo skvělé s Masvidalem. Pro byznys a celý svět, s vyjimkou Cowboye, je to nejlepší možný výsledek.“ Fatální kop Conora McGregora, kterým dostal Cerroneho do úzkých • Foto Profimedia.cz

Viktor Pešta, zápasník, druhý Čech v UFC „Přiznávám, že jsem nečekal, že souboj bude trvat tak krátce, ale jinak se nejednalo o žádné velké překvapení. Psal jsem o tom už před zápasem na svých sociálních sítích, že Cowboy je se svými pomalejšími starty pro Conora ideální matchup a že to tak bylo vybráno záměrně. Každopádně Conor předvedl skvělou formu a opět si otevřel dveře k velkým zápasům.“ Conor McGregor zdemoloval Cowboye Cerroneho za 40 vteřin • Foto Profimedia.cz

André Reinders, trenér a bývalý zápasník MMA „Conor všem ukázal, jak velký byl jeho zápasový hlad. Od prvního úderu šel po ukončení a Cerroneho vůbec nenechal dostat se do zápasu. Hned prvním úderem zkusil zlomit rekord v rychlosti ukončení. Tomu se ještě Cowboy dokázal vyhnout, ale dál už to byl tah na jednu branku. Začátek konce byl trefený vysoký kop, kterým mu dal ochutnat vlastní medicíny a pak už jen chladně dokončil svoji čtyřicetisekundovou krasojízdu.“ Conor McGregor trefuje famózním kopem do hlavy svého soupeře Donalda Cerroneho • Foto Profimedia.cz