UFC 247: Jon Jones vs. Reyes. Kde sledovat v TV? | iSport.cz

Organizace UFC vstoupila do roku 2020 ve velkém stylu. Na první akci letošního roku se představil jeden z nejpopulárnějších MMA bojovníků a bývalý šampion UFC Conor McGregor a ani o zítřejším večeru UFC 247 se nedá říct, že by to nyní měla být nuda.

Jon Jones a Valentina Ševčenková budou už potřetí hájit pásy šampionů v polotěžké, resp. muší váze. Jones patří mezi nejuznávanější a nejkomplexnější bojovník v historii MMA. Podobně je na tom i kyrgystánská bojovnice, často bývá označována za jednu z nejlepších ženských MMA zápasnic světa.

Kde sledovat UFC 247 v TV?

Českým fanouškům celou hlavní kartu UFC 247 nabídne v přímém přenosu od 4:00 Nova Sport 2. Pokud tento kanál nenaladíte, můžete využít denního balíčku Digi TV za 79 Kč.

Kdybyste si chtěli užít všechny zápasy večera včetně Early Prelims a Prelims, můžete si zaplatit UFC Fight Pass v režimu pay-per-view.

Hlavní karta UFC 247