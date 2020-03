Nejhorší UFC v historii!? Sudí selhal, vítěz ukázal fanouškům prostředníčky | iSport.cz

Rus si tak výhru příliš neužil a ještě v oktagonu zdvihl směrem k obecenstvu oba prostředníčky. Stejný scénář se pak několikrát opakoval, když kráčel z klece zpátky do šatny. • profimedia.cz

Rus si tak výhru příliš neužil a ještě v oktagonu zdvihl směrem k obecenstvu oba prostředníčky. Stejný scénář se pak několikrát opakoval, když kráčel z klece zpátky do šatny. • twitter.com

I mistr tesař se někdy utne. Rozhodčí Kevin MacDonald ale udělal přešlap, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Zápas Iona Cutelaby z Moldavska a Rusa Magomeda Ankalaeva ukončil mnohem dřív, než situace žádala.

Poražený Cutelaba byl možná otřesený. Spíše se mu však nevyplatila taktika, při které předstíral, že se drží na nohou s velkými obtížemi, aby si soupeř naběhl na tvrdý úder. Sudí totiž zápas odmával, přestože šestadvacetiletý rodák z Kišiněva vyvíjel inteligentní obranu a kontroval.

Na sociálních sítích se strhla vlna negativních komentářů, že šlo o nejhorší ukončení v historii MMA. „Trefil jsem ho a byl otřesený. Věřím, že ukončení bylo v pořádku. On si na něco stěžoval, ale nevím proč,“ pronesl po zápase Ankalaev.

S tím však nesouhlasili nejen fanoušci na internetu, ale také v hale, kteří to dali najevo hlasitým bučením a pískáním. Rus si tak výhru příliš neužil a ještě v oktagonu zdvihl směrem k obecenstvu oba prostředníčky. Stejný scénář se pak několikrát opakoval, když kráčel z klece zpátky do šatny. „Někteří možná bučeli na rozhodčího, někteří na UFC, někteří na mě. Nevím. Vzal jsem si to osobně,“ dodal Ankalaev s ironickým úsměvem.