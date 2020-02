Jones stále králem! Výbušnou bitvu s Reyesem vyhrál jen velmi těsně | iSport.cz

Nástup Jona Jonese do souboje s Dominickem Reyesem na UFC 247 • Nova Sport 2

Průběh zápasu Jon Jones vs. Dominick Reyes. • Nova Sport 2

Nadvláda pokračuje! Král polotěžké váhy Jon Jones dál vládne, v souboji s Dominickem Reyesem na turnaji UFC 247 se však pořádně zapotil. Po pětikolové bitvě přiřkli Američanovi vítězství rozhodčí, natáhl tak svou neporazitelnost na dlouhých deset let. Úspěšnou obhajobu má za sebou také šampionka muší divize Valentina Ševčenková.

Jede se dál! Jon Jones opět ukázal, jak neuvěřitelně vyspělým bojovníkem je. Ačkoli Dominick Reyes mnohé překvapil výborným výkonem, ani on nedokázal šampiona sesadit z trůnu. Bojovník z Rochesteru si totiž opět pohlídal největší zbraně protivníka a udělal přesně to, co potřeboval, aby ze souboje odešel jako vítěz, alespoň podle rozhodčích.

Jones nastupoval do klece za zvuků slavného pokřiku Muhammada Aliho „The Champ is here!“ (Šampion je tu!). Před vstupem do oktagonu se nahecoval poplácáním po celém těle, následným zdoláním schodů po čtyřech a hvězdou na jedné ruce, jak je u něj zvykem.

Start však vyšel lépe Reyesovi. Byl si vědom toho, že právě v úvodu je jeho rival nejzranitelnější, a tak nastoupil ve velkém tempu, po úderu na tělo dokonce šampiona v úvodním kole posadil na zadek.

Jones se snažil vyzyvatele systematicky rozebrat a zpomalit prošlapováním kolene a kopy na obě nohy. Ten však nevypadal, že by na něj tato taktika platila, stále se pohyboval velmi dobře a dokázal držet krok. Před přečtením verdiktu si oba aktéři mysleli, že právě jejich jméno bude přečteno slavným konferenciérem Brucem Bufferem při vyhlašování výsledků, a tak zvedali ruce do vzduchu. Bodoví rozhodčí se však jednohlasně shodli, že lepším byl v tomto duelu Jones.

„Věděl jsem, že to byl těsné, ale na konci už jsem dominoval, páté kolo a takedowny mi vyhrály zápas,“ hodnotil vítěz souboj. Reyes naopak s výsledkem úplně nesouhlasil. „Podle mě jsem vyhrál první, druhé a třetí kolo. Alespoň všichni vidí, že se se mnou musí počítat,“ tvrdil v pozápasovém rozhovoru zklamaně.

Ani na osmadvacátý pokus se tak nepodařilo rekordmana polotěžké divize zápasnicky přetlačit. Třicetiletý rodák z Kalifornie se však zařadil na seznam těch, kteří možná nejlepšímu zápasníkovi všech dob způsobili značné obtíže, i když to nakonec znamenalo první prohru v jeho kariéře.

Titulové klání zvládla také šampionka muší váhy Valentina Ševčenková. Po dvou dominantních kolech, kdy Katlyn Chookagian k ničemu nepustila, se bojovnici z Kyrgyzstánu povedlo přenést souboj na zem. Hned po strhu skončila ve výhodné pozici, z níž Američanku zasypávala tvrdými lokty, dokud rozhodčí duel neukončil.

Popáté v řadě tak mohla Ševčenková předvést typický oslavný taneček. Očividně měla z úspěchu velkou radost, jelikož prováděla piruety s takovým nadšením, až se jí odepl mistrovský pás a skončil na podlaze oktagonu.