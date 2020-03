Dvořákova premiéra za zavřenými dveřmi. Turnaj UFC bude bez diváků | iSport.cz

Okamžiky před zápasem, David Dvořák se soustředí před vstupem do oktagonu • XFN

David Dvořák před vstupem do klece • XFN

Radost, ale také zklamání. Tyto pocity bude nejspíš zažívat zápasník David Dvořák, který se v sobotu poprvé objeví v americké UFC. Na turnaji s názvem Fight Night 170: Brasília se sice představí pod hlavičkou nejslavnější organizace, místo šestnácti tisícového publika však své umění předvede prázdnému stadionu.

Konání galavečera bylo ohroženo poté, co guvernér Ibaneis Rocha vyhlásil zákaz všech akcí, kterých by se mělo účastnit více než sto lidí. Do brazilského hlavního města totiž také dorazil obávaný koronavirus.

Management arény, ve které se turnaj odehraje, sice potvrdil, že akce proběhne, ale za zavřenými dveřmi. UFC ještě oficiální prohlášení nevydalo. Jisté je ale to, že si bojovník muší váhy z Hradce Králové neužije den s médii a ceremoniální vážení, čtvrteční i páteční předzápasový program byl zrušen.

Nepříjemná situace by však Dvořákovi mohla paradoxně pomoct. Jeho soupeřem totiž bude domácí bojovník Bruno Silva. Brazilec se tak nebude moci spolehnout na podporu z publika, kterou by mu fanoušci určitě poskytli.