Conor McGregor se přidal do boje s COVID-19: Zavřete hranice! | iSport.cz

Irové ho milují, on miluje Irsko. Conor McGregor svou zemi vždy hrdě reprezentoval a když měl možnost, snažil se spoluobčany vést. V časech, kdy téměř celý svět zmítá vir COVID-19, zavádějí jednotlivé státy velmi přísná opatření, v Irsku jsou však benevolentnější, i proto bouřlivý bojovník promluvil.

„Všichni momentálně řeší, jestli kompletně uzavřít zemi. Musíme ji uzavřít! A diskutováním o tom jenom ztrácíme čas. Poznám opravdový boj, když ho vidím, a tohle je jeden z nich. Chci svolat všechny své lidi. Dobří lidé Irska, tenhle boj potřebuje řešení! Všichni stojíme v červeném rohu a čekáme na gong, pojďme se spojit a ukončit to. Společně s lidmi ze zbytku světa. Opravdové uzavření musí nastat. A musí nastat hned!“ je si bojovník z Dublinu vědom vážnosti celé situace a hledá řešení.

Jakožto možná nejslavnější Ir se McGregor nebál ani vyzvat k akci nejvyšší představitele státu, od prezidenta Michaela Higginse po policejního šéfa Drewa Harrise.

„Musíme uzavřít letiště, musíme pozastavit všechen byznys, který není nezbytný. Musíme přestat cestovat, pokud to není nutné. Policejní prezidente Harrisi, viceadmirále Mellete, musíte připravit a rozmístit naše vojsko po celé zemi. Prezidente Higginsi, musíte těmto skvělým mužům a ženám udělit povolení provést tento úkol, pokud to bude nutné. Vím, že až si uvědomíme vážnost toho, co se děje, což už si uvědomovat začínáme, náš skvělý národ se semkne,“ adresuje s respektem národním elitám.

Jedenatřicetiletý bojovník ví, že není na co čekat a čas, v němž se potřebná opatření zavedou, hraje v boji s nákazou hlavní roli. „Mluvím ke všem z vás, osud naší země máme v rukou a tohle je má prosba a modlím se, abychom ji všichni dokázali uskutečnit. Musíme zavést stejná opatření, jako některé státy, které už jsou více zasažené, ale musíme to udělat rychleji,“ urguje McGregor. „Máme výhodu. Víme, že to přijde, můžeme se na to připravit, ale pokud ji nevyužijeme, nemůžeme očekávat odlišný výsledek,“ pokračuje.

Stejně jako například filipínský boxer Manny Paquaio nebo hvězda akčních filmů a kulturistiky Arnold Schwarzeneger upozorňuje nejslavnější MMA zápasník světa, aby se lidé nescházeli, pokud to není opravdu nutné.

„Musíme dodržovat zákaz shlukování se, aby nákaza exponenciálně nerostla. Uzavření hranic to usnadní! Sníží se počet nově nakažených, naše zdravotnictví nebude pod takovým tlakem a budeme moci identifikovat všechny nakažené. Tyto metody jsou přísné, ale nutné a fungovaly v Číně i v Hong Kongu,“ vysvětluje McGregor se sepjatýma rukama.

„Irsko, dokážeme to! Nejen že známe metodu, známe ji předčasně! Do toho, Irsko! Do toho, zbytku světa! Uzavřete hranice! Sjednoťte se! Jsme v tom společně! Bůh s námi,“ dodává energeticky na závěř.

McGregor také napsal ministrovi financí, že daruje milion eur na nákup potřebného vybavení pro zdravotnický personál v kraji Leinster, který je nejvíc zasaženou částí Irska.