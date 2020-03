Šampion UFC (zase) v průšvihu. O slovo se hlásí bijci z pražského zápasu | iSport.cz

Polský zápasník Jan Blachowicz vydechuje krátce poté, co prohrál zápas proti Thiagu Santosovi • Martin Sekanina (Blesk)

Policie v Albuquerque reagovala na hlášení o střelbě a v autě, ke kterému byla přivolána, našla Jonese, očividně pod vlivem. Šampion polotěžé váhy nadýchal dvojnásobek povoleného limitu a byl zatčen. Strážníci pak v jeho vozidle našli láhev s alkoholem, pistoli, která putovala na rozbor, a u dveří prázdnou nábojnici.

Jones byl po pár hodinách propuštěn z vazby, na jeho renomé je ale navždycky další kaňka. Na jeho hlavu se hned snesla kritika i škodolibé vtípky. Šampion střední váhy Israel Adesanya Jonesovi připomněl, že nedodržel poselství, které sám dával na sociální sítě, kde vybízel lidi, aby zůstali doma. „Nechápu, proč si prostě nenajme někoho, kdo by ho vozil,“ kroutil hlavou bojovník na odpočinku Ben Askren.

„No tak, Jone, musíš najít chytřejší způsob, jak se přede mnou schovat, než jít do vězení,“ rýpl si Jan Blachowicz, který od prohry v Praze v únoru loňského roku nastřádal tři výhry (dvě KO) a pasoval se do role příštího vyzyvatele o Jonesův titulový opasek.

To Thiago Santos, Blachowiczův poslední přemožitel z pražského galavečera, neměl na fórky náladu a rovnou si na Twitteru narýsoval možné pokračování polotěžké divize bez Jonese v čele. „Polotěžká váha potřebuje nového šampiona. Takového, který není věčně v potížích,“ burcoval na Twitteru. „Myslím si, že já a Dominick Reyes si zasloužíme bojovat o titul,“ doplnil.

Pro jeho názor je dost argumentů. Reyes a Santos jsou jednička a dvojka oficiálního rankingu UFC ve své váhové kategorii, navíc poslední dva Jonesovi vyzyvatelé v zápasech, které rozhodčí po pěti kolech přisoudili šampionovi, mnozí fanoušci si ale mysleli, že titul měl měnit majitele.

Pokud by vše došlo k tomu, že by „Bones“ byl kvůli potížím se zákonem zbaven titulu, měli by Reyes se Santosem otevřené dveře k vzájemnému zápasu o opasek. UFC zatím podala pouze zprávu o tom, že je se situací obeznámena a s Jonesovým týmem ji řeší. Sám šampion čeká na 8. dubna, kdy se dozví rozhodnutí soudu.