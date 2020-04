Smělý plán šéfa UFC: Turnaje každý týden na soukromém ostrově | iSport.cz

Duel, který nedává příliš smysl, ale všichni ho chtějí vidět. Přesně to je případ střetu neporaženého třicetiletého bijce nigerijského původu Israela Adesanyae s o dvanáct let starším Yoelem Romerou. • twitter.com

Galavečery smíšených bojových umění organizace UFC by měly pokračovat bez diváků na soukromém ostrově. Prezident UFC Dana White uvedl, že na dosud nekonkretizovaném místě plánuje zápasy každý týden i pro zápasníky, kteří by se v době koronavirové krize nemohli dostat do Spojených států amerických.