10 nejrychlejších KO v UFC: Tyhle brutální vypínáky vstoupily do dějin | iSport.cz

Kdo si připsal 10 nejrychlejších KO v historii UFC • FOTO: koláž iSport.cz

Stará pravda praví, že bojovníci nejsou placení od hodiny. Často se může stát, že po měsících přípravy a několikaminutových nástupech přijde zápas, který by méně pozornému divákovi mohl úplně utéct. Vydatnou porci superrychlých ukončení zažila i nejslavnější MMA organizace světa, UFC, my jsme pro vás vybrali ty nejsvižnější. Daly by se nazvat žebříčkem "10 pod 10" - všechny tyhle zápasy totiž našly vítěze dřív, než uběhlo pouhých 10 sekund.