Brutální karta! Nabídne krvavé lázně, říkají o návratu UFC české osobnosti | iSport.cz

„Od začátku do konce je to pravděpodobně nejlepší karta, kterou jsme kdy sestavili,“ chlubil se před několik dny Dana White, prezident nejslavnější ligy. Osobnosti české scény bojových sportů mu ale nedávají příliš za pravdu. Zároveň skoro všichni oceňují fakt, že se UFC vrací zpátky do provozu. Server iSport.cz ve velké anketě zjišťoval odpovědi na tři otázky:

Karlos Vémola

MMA zápasník, který se jako první Čech probojoval do UFC

1) „Myslím, že to žádný brzký návrat není. Čekal jsem, že to UFC zvládne dříve, když se bavili o ostrově, nebo turnaji na lodi. Myslel jsem, že to nějak udělají. Takže opravdu nejsem překvapený z brzkého návratu. Naopak, a to nezveličuji, jsem překvapený, že jim to trvalo tak dlouho. Protože jsou to profíci, nejlepší na světě a opravdu jsem měl za to, že najdou cestu a zvládnou to dříve. Jsem rád, že to nastartují, protože UFC je motorem celosvětového MMA, vždy jde příkladem. A když to rozjelo UFC, tak je jen otázkou času, kdy to rozjedou další jako je Bellator a další. Na můj vkus UFC začalo vlastně pozdě.“

2) „Nemyslím si, že je to nejlepší karta v historii. Už proto, že za hlavní zápas je náhrada. Takže je to sice veliký zápas, ale lidi budou přesto trochu zklamaní, protože se těšili na Fergusona s Nurmagomedovem. V těžké váze je samozřejmě dobrý souboj, ale určitě tu byly i lepší, lákavější karty. Každopádně na to, že UFC tak dlouho nebylo, je to pro fanoušky naprostá bomba.“

3) „Určitě se všichni nejvíc těšíme na hlavní zápas večera, ve kterém, myslím, s přehledem vyhraje Ferguson. Ale já se asi ještě víc těším na dva zápasy těžkých vah. V prvním podle mě vyhraje Francis Ngannou, že se trefí. Na duel Aleksej Olejnik vs. Fabricio Werdum se strašně těším, ale tam si netroufám tipovat, u nich to bude podle toho, jak se kdo vyspí. Možná, že právě na tento zápase se těším nejvíc.“