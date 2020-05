Unesli a zabili mu dceru! Teď se válečník UFC vrací zpátky do klece | iSport.cz

Vrátit se do klece po nepříjemné události může být opravdu složité. Těžká porážka nebo vleklé zranění, to jsou jedny z nejtěžších momentů, po nichž bojovníci vstupují zpět do oktagonu. Američan Walt Harris bude mít na turnaji UFC Fight Night: Overeem vs. Harris comeback mnohem složitější. Naposledy bojoval v červenci loňského roku. Poté se Američanovi zhroutil svět, unesli a zabili mu nevlastní dceru.

Harris se měl s Nizozemcem Alistairem Overeemem původně utkat již v prosinci. Právě kvůli hrůznému incidentu byl ale souboj zrušen. „Prošel jsem si temnými časy,“ sdělil Harris ve čtvrtek novinářům při mediálním dni, který probíhal online. „Asi si to dokážete představit. Cítil jsem, že sklouzávám opačným směrem, než jakým bych chtěl,“ zavzpomínal smutně.

Válečník popsal také pocity, které prožíval během soudního přelíčení. „Nejradši bych ho zabil. Abych byl upřímný, nepřeskočit tu zábranu bylo to nejtěžší,“ řekl bojovník UFC o chvíli, kdy viděl vraha své dcery. „Ale není to o mně. Jde o spravedlnost pro moji dceru. A nechci udělat nic, co by ji mohlo nějakým způsobem narušit,“ dodal.

Devatenáctiletá Aniah Blanchard zmizela 24. října. Harris se společně s mnoha tvářemi bojové scény i samotné asociace UFC zoufale snažil pomoct v hledání, na konci listopadu však přišla zdrcující zpráva. Místní policie potvrdila, že nalezené ostatky neznámé oběti patří bojovníkově nevlastní dceři. „Moje sladká holčičko. Chci ti poděkovat, že si mi změnila život k lepšímu. Naučila si mě, jak být lepším mužem a otcem!“ napsal šestatřicetiletý bijec ke společné fotografii na Instagramu.

„Děkuju za to, že jsi vždycky byla mým největším fanouškem, ať už jsem vyhrál nebo prohrál,“ pokračoval dojemný vzkaz. Možná i proto se Harris vrací do zápasového kolotoče tak brzo. Jeho dcera by prý nechtěla, aby s bojováním přestal. Američan má tak extra motivaci, protivníkem mu však bude legendární Overeem, který není na poli bojových sportů žádným nováčkem.

Nizozemec sice svůj poslední duel prohrál, když jej pár sekund před koncem pátého kola knokautoval Jairzinho Rozenstruik ze Surinamu, stále je však považován za jednoho z nejlepších postojářů této generace, což dokazoval zejména mezi provazy v disciplíně K-1. Čtyřiašedesát profesionálních střetů v MMA navíc mluví samo ze sebe.

S množstvím bitev a ran do hlavy však Nizozemcova brada není tak tvrdá jako kdysi. Čtrnáctkrát v kariéře padnul po knokautu a Harris všech svých třináct výher zaznamenal právě tímto způsobem. Možná proto je americký bojovník mírným favoritem.