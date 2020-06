Napravený šampion UFC Jones? Vzdal se titulu, pak vyjel pomáhat do ulic | iSport.cz

Kontroverzní chování a Jon Jones. Nerozlučná dvojka. Po mnoha přešlapech a problémech s policií ale dvaatřicetiletý bojovník pozitivně překvapil. Na sociálních sítích umravňoval rozhněvané demonstranty a sám se zapojil do oprav a uklízení ulic. Před tím ale stihl způsobit poprask, jinak by to snad ani nebyl on. Legendární bijec uvažoval o přesunu do těžké váhy, nedostal však adekvátní nabídku, a tak se pohádal s vedením UFC a vzdal se titulu.

Přední stránky amerických webů plní opravdu často. Šampion polotěžké divize UFC Jon Jones patří mezi nejpropíranější zápasníky planety. Většinou však zaujme ne zrovna v kladném smyslu, možná i proto mnohé překvapil, když na Instagram publikoval video, kde kárá dva mladíky, kteří sprejují v ulicích.

Celými Spojenými státy totiž zmítá obrovská kauza. Po uniknutí videa, na kterém policejní důstojník zabil afroameričana George Floyda, když mu několik minut klečel na krku, přestože Floyd prosil, že nemůže dýchat, vypukla v Americe řada protestů. Nejradikálnější jsou ve státě Minneapolis, kde se incident odehrál. Lidé byli zprvu s demonstracemi umírnění, poté ale začali zapalovat policejní stanice, auta, rabovat obchody nebo rozbíjet výlohy.

„Je tahle sra**a ještě vůbec o Georgi Floydovi,“ ptá se rozzlobený zápasník u videa, na němž dvěma adolescentům zabavuje plechovky se spreji. „Proč ku**a vy rádoby tvrdí teenageři ničíte naše města? Jakožto mladý muž tmavé pleti jsem taky frustrovaný, ale tohle není cesta. Děláme špatnou situaci ještě horší,“ pokračuje uvědomělý proslov.

Zrovna od Jonese mohou taková slova zaskočit. Nablýskanou kariéru totiž dvaatřicetiletému Američanovi devalvuje jen a jen chování mimo klec. Několik zatčení, problémy s drogami či alkoholem, ujetí od dopravní nehody a také dva dopingové prohřešky, to jsou kaňky možná nejlepšího bojovníka, který kdy vkročil do klece.

Den na to překvapil vytáhlý válečník s přezdívkou Bones znova. S partou přátel totiž vyjel opravovat zdemolované město. „V ulicích je třeba udělat hodně práce, chlapi,“ vzkazuje pod fotkami, na nichž vyztužuje rozbitá okna obchodů dřevěnými deskami. „Pokud jsi pravý chlap, zavolej známým a dejte se do práce,“ dodává ve stručném příspěvku. Poté Jones děkuje všem, kteří protestují v klidu a nedopouštějí se vandalismu a rabování. Vyzdvihuje přitom práci policejného sboru v Albuquerque v Novém Mexiku.

Nebyl by to ale on, kdyby nevyvolával i trochu kontroverze. Naštěstí pouze ve světě bojových sportů. Jones totiž opravdu aktivně řešil svůj přechod z polotěžké do těžké váhy a na sociálních sítích se pošťuchoval s obávaným knokautérem Francisem Ngannouem z Kamerunu. Ze všeho ale sešlo. Proč?

Dostal nabídnuto málo peněz. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Nevydělávám ani půlku toho co Deontay Wilder (americký boxer těžké váhy). Pokud mám být kvůli mé reputaci takto nedoceněný, do toho. Uvolněte mě z mojí smlouvy,“ napsal bojovník na Twitter a označil oficiální profil organizace, do jejíž stáje patří. „Jsem si jistý, že nějaký promotér bude více než šťastný, že mě může ulovit,“ pokračoval příspěvek.

Následovala salva zpráv, tweetů a vyjádření v médiích, kde si ani šampion ani prezident UFC Dana White nebrali servítky. Celý spor vygradoval tak moc, že se Jones údajně rozhodl vzdát se titulového opasku. Zda tato situace opravdu nastane, ukáže čas, na stránkách organizace totiž Američan stále jako šampion figuruje. Nicméně minimálně v osobním životě zdá se dělá pokroky.