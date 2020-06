MMA je v šoku. McGregor oznámil konec se zápasením: Miluju tě, mami! | iSport.cz

"Ahoj všichni. Rozhodl jsem se skončit se zápasením. Děkuju za úžasné vzpomínky, byla to neskutečná jízda," napsal McGregor k fotce se svou maminkou.

31 letý rodák z Dublinu, bývalý šampion UFC v lehké a pérové váze, svůj příspěvek postoval po UFC 250 v Las Vegas, které nabídlo řadu skvělých zápasů (Amanda Nunesová zničila v hlavním zápase Feliciu Spencerovou a vyhrála pojedenácté v řadě, Cody Garbrandt zase neuvěřitelným K.O. zničil Rafaela Assuncaa).

Ale zpět k McGregorovi, je to skutečně pravda? McGregor konec kariéry oznámil už dvakrát, ale vždycky se do klece vrátil.

Naposledy se v oktagonu představil na začátku roku ve vítězném souboji s Donaldem Cerronem na UFC 246.

Populárního "Kovboje" a zápasníka s nejvíce výhrami v historii UFC McGregor zničil 18. ledna 2020 v Nevadě za 40 sekund.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ