Procházka o UFC: Až přede mnou bude ten klučina… Intriky jsou mi putna | iSport.cz

Není čas. Tak zní přezdívka Volkana Oezdemira, protivníka Jiřího Procházky, a teoreticky také heslo, kterým by se teď bijec z Moravy měl řídit. S nebezpečným Švýcarem se totiž utká už 11. července na „bojovém ostrově“ v Abú Zabí v rámci turnaje UFC 251.

Sedmadvacetiletý Čech nechtěl žádný souboj na rozehřátí, skočil tak rovnou po soupeři z první desítky žebříčku. Při rozhovoru ale působil uvolněně a sebevědomě, v podstatě jako vždy. „Nepotřebuju žádné speciální taktiky, věřím tomu, že s plánem, co dáme dohromady s trenéry, a mým cítěním, diktujícím myšlení v boji, to dokážu zvládnout sám,“ predikuje Procházka vlastní úspěch.

S čím půjdete do prvního souboje v UFC?

„Je to pro mě zápas jako každý jiný, ale má to svoje kouzlo, takže se těším. Hlavně na nové věci, které přijdou.“

Jedna ze staronových věcí bude klec, v Rizinu jste pět let zápasil v boxerském ringu.

„To sice jo, ale já v kleci normálně trénuju, takže na ni jsem zvyklý. Jsem rád, že budu opět zápasit v kleci, protože je v ní tvrdší povrch.“

Trénoval jste mimo MMA také angličtinu, která bude v UFC potřeba k plnění mediálních povinností?

„Ano, trénoval. Přes jednoho známého a firmu Language agency, měl jsem soukromé lektory, se kterými jsme to pilovali a stále pilujeme. Doufám, že to nebude až tak strašný, ale už se celkem i dokážu bavit anglicky.“

Pořád je vzhledem k situaci pravděpodobnější, že zápas se uskuteční bez diváků. Ovlivní vás to nějak?

„No, já právě tyhle vlivy na sebe nechci nechat při zápase působit. Ale vše kolem budování zápasu, to pro mě bude určitě něco nového. Myslím si, že mi to bude k dobru, protože je to opět nová zkušenost a nový zážitek, a už jsem dostatečně vyspělý na to, abych všechny tyhle věci hravě zvládl, šel si tam užít boj a vyhrál!“

Koronavirus ale určitě nějak ovlivnil i přípravu na souboj.

„Příprava proběhla perfektně! Trénoval jsem hodně sám, jak jsem zvyklý, a strašně mi to prospělo. Jel jsem si svůj styl, který chci potom ukazovat v boji, takže jsem si najížděl různé kombinace. Musím říct, že to pro mě bylo přínosné, celá tahle doba.“

Chystáte se ještě na nějaký zahraniční kemp?

„Ne, to ne. Jezdím za klukama do Prahy do Reinders gymu a potom možná ještě pojedu do OFY (Octagon fighting academy) za Iljou (Škondričem). Hlavní přípravu ale dělám u nás v Jeetsam gymu s trenéry Martinem Karaivanovem a Jaroslavem Hovězákem. Do toho zapojuju ještě kondiční přípravu se Zdeňkem Dohnalem.“

Návrat UFC? Mohlo to být i rychlejší

Existuje v Česku někdo typologicky podobný Volkanu Oezdemirovi, s kým byste mohl spárovat?

„No, je pravda, že nikoho konkrétního asi nemám. V žádném ze svých sparingpartnerů Oezdemira úplně nevidím, ale kdykoliv stínuju nebo s Martinem Karaivanovem lapujeme, tak se na něj zaměřuju. Cílíme vše na daný moment, až přede mnou bude stát ten klučina.“ (směje se)

Takže máte soupeře načteného…

„Ano. Viděl jsem jeho zápasy, dokážu odhadnout, jak se asi bude pohybovat.“

Řešil jste nějak taktiku s Viktorem Peštou, který Oezdemira zná a trénuje s ním?

„Ne, nebavil jsem se s ním vůbec. Jestli jsou kamarádi a sparingpartneři, tak samozřejmě nebudu vyzvídat, aby mi na kámoše řekl nějaké trumfy. To by mně bylo blbé. Nepotřebuju žádné speciální taktiky, věřím tomu, že s plánem, co dáme dohromady s trenéry, a mým cítěním, diktujícím myšlení v boji, to dokážu zvládnout sám.“

Mělo by jít o první turnaj na dlouho plánovaném „bojovém ostrově“.

„Jo, to je perfektní, moc se na to těším.“

Jak vůbec vnímáte brzký návrat UFC zpět do provozu?

„Nijak se tomu nedivím a myslím si, že to mohlo být i rychlejší. Spíš bych se divil tomu, že všechno nepokračovalo normálně jako předtím. Samozřejmě by to bylo jiné a plné omezení, ale během doby koronaviru to mohli dělat takhle bez diváků se spoustou testování. Podle mě se jich to ale nijak nedotkne, je to tak, jak to je. Zvládli to výborně a pokračují dál.“

Sledujete situaci kolem Jona Jonese a dalších zápasníků, kteří hrozí odchodem, protože je organizace údajně pořádně neplatí?

„Ano, ale to jsou všechno pletichy, do kterých nevidím a ani vidět nechci…“

Pokud Jones odstoupí, tak bude vaše divize bez šampiona.

„No, mně je asi úplně putna, jestli tam Jones bude, nebo ne. Znám svůj cíl a všechny tyhle intriky a dohady kolem, jestli jo, nebo ne, když stejně nikdo neví, jak to nakonec bude, mě tolik nezajímají. Dokud se to celé nevyřeší, tak jsou to jenom dohady. Já vycházím z jasně daných věcí!“