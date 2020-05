Dvořák se těší na UFC ostrov, ale je proti rychlému návratu: Jde o zdraví | iSport.cz

David Dvořák před vstupem do klece • XFN

Během debutu v nejslavnější MMA lize byl prý až překvapivě klidný. „Ani mi to v Brazílii nedocházelo, že bych si třeba řekl: Sakra, my jsme v UFC!“ zavzpomínal ve videorozhovoru pro iSport.cz David Dvořák, který 14. března odešel jako vítěz z duelu s brazilským ranařem Brunem Silvou. Být součástí kolosu jménem UFC českého bojovníka těší, ale poslední kroky organizace se mu příliš nelíbí.

Premiéru v UFC stihl David Dvořák jen tak tak. Zápasil v půli března v Brazílii, ale už bez publika, protože svět začala paralyzovat pandemie. Start v nejslavnější MMA lize světa však zvládl sedmadvacetiletý Čech úspěšně, domácího bojovníka Bruna Silvu totiž překonal na body.

„Skvělý zážitek. Měli jsme velikou kliku, že to vůbec dopadlo. Do poslední chvíle to vypadalo, že se turnaj zruší,“ zavzpomínal na poslední souboj válečník z Hradce Králové.

Hlavní euforie z velkého vítězství se prý dostavila, když Dvořáka sundali z nosítek. „Po zápase se mi vypnulo tělo. Museli mě naložit, odvést a půl hodiny jsem ležel.“

Před debutem ve slavné kleci ale nebyl tak nervózní, jak čekal. „Byl jsem daleko klidnější než při posledním zápasu na Štvanici, kde jsem byl hodně nervózní, protože byl zápas dost vyhajpovaný. Ani mi to v Brazílii nedocházelo, že bych si třeba řekl: Sakra, my jsme v UFC!“

A že se zápas odehrál bez publika, mu prý nevadilo. Naopak. „Pro mě to mělo určitě výhodu. Krásně jsem slyšel trenéry,“ vysvětlil s úsměvem.

V minulosti se několikrát spekulovalo, že UFC zruší muší váhu (do 57 kg), v níž právě Dvořák zápasí. Toho se ale v současnosti nebojí. „Ještě rok zpátky to vypadalo blbě, ale od té doby, co tam Henry Cejudo dělá veliké zápasy, show, trashtalk, tak donutil mnoho lidí o té váze víc přemýšlet a sledovat ji.“

V rozhovoru také přišla řeč na téma takzvaného „bojového ostrova“, kde chce UFC pořádat některé turnaje. Tento nápad se Dvořákovi líbí už proto, že jako kluk rád sledoval Mortal Kombat. Je ale kritický k tomu, co nejslavnější MMA liga světa chystá v nejbližší době. Má na mysli několik turnajů, které se mají uskutečnit v rychlém sledu ještě v květnu. Ohlášeny jsou akce 9., 13. a 16. května.

„Podle mě, kdyby teď řekli ‚Hele, zastavujeme to na tři měsíce, počkáme, jak se situace vyvrbí,‘ a finančně pomohli zápasníkům, tak by to bylo lepší a lidštější. Stejně má řada zápasníků problém s vycestováním, nejsou na souboje připravení, musí cestovat, takže ještě riskují zdraví… Je prostě vidět, že jim na těch lidech vůbec nezáleží.“

Na druhou stranu si Dvořák ale pochvaluje, jak k němu tým UFC přistupoval během galavečera v Brazílii. „Oni prý mají ve stanovách, že musí být na každého milí. A my jsme za celou dobu nepotkali jediného nepříjemného pracovníka UFC. Všichni k nám byli ohromně vstřícní,“ říká gladiátor, který nastřádal čtrnáct výher v řadě. Znovu do boje by se chtěl vrátit nejlépe v září či říjnu.

