Kdo dál proti Procházkovi? Tvrdý Polák i velký sen o králi Jonesovi | iSport.cz

Stejně jako Procházka má na kontě výhru nad Volkanem Oezdemirem. Na rozdíl od Čecha se s ním ale Dominick Reyes trápil celá tři kola a zvítězil těsně na body. Třicetiletý válečník prohrál pouze jednou v životě, s Jonem Jonesem po vyrovnané bitvě. Platí za výborného atleta, v kleci bojuje spíše v postoji, pro rodáka z Hostěradic by střet s ním znamenal obrovskou zkoušku, stylisticky by mu však mohl vyhovovat.

Jedno zvelmi propíraných jmen vespojitosti s Procházkou. Jan Blachowicz pokukuje spíše po titulovém souboji s Jonesem. Poté, co jej Santos porazil, rozjel šňůru tří vítězství. Polák disponuje tvrdým úderem, nad Procházkou by mohl mít výhodu i v boji na zemi, jelikož je držitelem černého pásu v brazilském jiu jitsu. Santos ale ukázal, že je možné sedmatřicetiletého bijce utahat a sestřelit, se stejnou taktikou by mohl slavit úspěch také Čech.

COREY ANDERSON

(USA/30 let)

Tým: The Kennel Fight Club

Profesionální bilance: 13:5

Bilance v UFC:10:5

Asi nejpravděpodobnější zápasník, kterého by mohla česká hvězda v příštím zápase vyzvat. Záleželo by na tom, kdo by si dokázal prosadit svůj styl. Američan je výborný v boji na zemi, na nohou by nejspíš dominoval Procházka. Ve prospěch českého válečníka hraje fakt, že Anderson byl v kariéře již čtyřikrát knokautovaný. Jeho brada tak není úplně nejtvrdší, což se mu může stát osudným.