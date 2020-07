Whittaker vs. Till. UFC čeká bitva korunních princů střední váhy! | iSport.cz

Darren Till nastupuje do klece v UFC • Profimedia.cz

Uzavírá se jedna zajímavá kapitola. Kapitola UFC a bojového ostrova. Prezident organizace Dana White se sice nechal slyšet, že se do Abú Zabí ještě vrátí, galavečer UFC Fight Night 174 je ale prozatím poslední. Střet Roberta Whittakera a Darrena Tilla zamíchá kartami střední divize, a přestože budování zápasu vzali oba bijci s humorem, očekává se krvavá bitva. Turnaj vysílá stanice Nova Sport 2 od 02.00.

Poslední akce na bojovém ostrově, pak se UFC opět vrátí do APEX komplexu v Las Vegas. Rozlučka s Emiráty proběhne ve velkém stylu, souboj Roberta Whittakera s Darrenem Tillem sice není titulový, pro vývoj střední divize je však zásadní. Oba bijci věří, že pokud vyhrají, střetnou se s vítězem duelu Israel Adesanya vs. Paulo Costa, kteří si to v září rozdají o pás.

O bitvě Angličana s bývalým šampionem z Austrálie se začalo mluvit už loni v listopadu. „Pojďme zápasit v Londýně,“ napsal Till na Twitter a označil do příspěvku Whittakera. „Momentálně je v Melbourne 20:42, proč mi nezvedáš telefony, Robe,“ popíchnul po chvíli znovu rivala. Devětadvacetiletý bijec vzal zprávy s humorem. „Promiň, kámo, zvedal jsem činky. Vidíme se v Londýně,“ odsouhlasil zápas.

Kvůli pandemii koronaviru se plánované místo změnilo, střet se však podařilo dohodnout. Oba válečníci stále prokazovali, že jim nechybí smysl pro humor a vyměňovali si komentáře na sociálních sítích. Když se třeba Till chlubil, co všechno spořádal a mimo burgerů, bonbonů a čokolád zmínil také brambůrky s omáčkou, Whittaker pohotově zareagoval. „S jakou omáčkou?“ zeptal se soka.

Dnes v noci půjdou ale vtípky stranou. Podle sázkových kanceláří naprosto vyrovnaný střet, který možná rozhodne o příštím vyzyvateli, je pro oba válečníky nesmírně důležitý. Australan ztratil loni v říjnu titul, když jej knokautoval Israel Adesanya, a tak se chce vrátit zpět na vítěznou vlnu. Na druhou stranu Till se po přesunu do střední váhy uvedl výhrou nad Kelvinem Gastelumem a druhý úspěch v řadě by jej katapultoval do nejvyšších pater žebříčku.

Turnaj UFC Fight Night 174 bude velmi zajímavý ještě díky jednomu muži. Khamzat Chimaev ze Švédska se totiž do klece nejslavnější organizace vrátí po deseti dnech od posledního zápasu. Šestadvacetiletý bojovník zvítězil před necelými dvěma týdny nad Johnem Phillipsem, a protože v souboji utrpěl nulové poškození, když schytal pouze dva údery, ihned skočil po dalším duelu. Zaslouží se tak o rekordní zápis, ještě nikdo se v oktagonu nejslavnější ligy nepředstavil dvakrát za tak krátký čas.