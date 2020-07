UFC: Exšampion přestřílel Angličana. Krvavou bitvu vyhrál na body | iSport.cz

Fanoušci bojových sportů dostali důstojnou rozlučku s bojovým ostrovem. UFC si přichystalo kartu s patnácti zápasy, které nabídly téměř všechno. Vyrovnané bitvy, rychlá ukončení, knokauty i skvěle technicky zvládnuté submise.

Nejočekávanější střet večera rozhodl ve svůj prospěch Robert Whittaker, když na body přetlačil Darrena Tilla. O všem se rozhodlo až v poslední pětiminutovce, všichni tři rozhodčí připsali totiž dvě kola Angličanovi, ten však vyrovnaný souboj nedokázal dotáhnout do konce.

Boj se od začátku odehrával v postoji, po opatrnějším začátku dopadl na Whittakerovu hlavu výborný kontr, který jej posadil na podlahu, Till však nedokázal bývalého šampiona ukončit. Naopak. Ve druhém kole se karta obrátila a po tvrdém úderu se na zemi ocitl Angličan. Devětadvacetiletý bojovník ze Sydney zúročil zkušenosti z delších zápasů. Do pátého kola se podíval už počtvrté, a přestože do té doby nebylo nic rozhodnuto, právě v posledním dějství rivala přetlačil.

„I tak bych se jednou chtěl střetnout s Darrenem Tillem. Jeho postoj je nádherný, zůstaň na špici!“ reagoval na výsledek klání Israel Adesanya, šampion střední váhy, který sebral pás právě Whittakerovi.

„Pořád na vrcholu, pořád jeden z nejlepších. Perfektní zápas, Robe,“ napsal na Twitter poražený, prohra jej tak očividně nezlomila, proto bude zajímavé sledovat, jak budou pokračovat cesty obou zúčastněných.

I still wanna fight Till one day.

His striking is beautiful.

Stay up Darren!

🥺