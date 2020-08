Lewis pokořil rekord! Proti Olejnikovi přidal jedenácté KO v UFC | iSport.cz

Nikdo v těžké váze UFC nesestřelil tolik soupeřů jako Derrick Lewis. Jedenáctou obětí amerického bojovníka se na turnaji UFC Fight Night 174 v Las Vegas stal Aleksei Olejnik. Ruský veterán padl ve druhém kole, když jej Lewis prvně posadil na zem a poté zasypal smrští úderů. „Věděli jsme, že moc nepohybuje hlavou, takže ho trefím téměř vším, co vyšlu,“ zhodnotil po zápase vítěz.

Nekompromisní postoj předčil obrovské zkušenosti v boji na zemi. Derrick Lewis potvrdil roli favorita, když na začátku druhého kola ukončil technickým knokautem Alekseie Olejnika. Přidal tak po triumfech nad Blagojem Ivanovem a Ilirem Latifim třetí výhru v řadě. „Plánuju znovu zápasit na konci prosince, pokud se tam objevím a přejedu dalšího soupeře, věřím, že jsem další v řadě na titulovou šanci,“ nechal se slyšet vítěz.

Souboj přitom pro Američana mohl dopadnout mnohem hůř, do prvního kola sice vstoupil aktivně a dostal ruského protivníka k zemi, právě tam je však Olejnik nejnebezpečnější. Když se třiačtyřicetiletému veteránovi podařilo Lewise přetočit a zaujmout horní pozici, nevypadalo to s novým rekordmanem vůbec dobře. Rus se však snažil utáhnout škrcení, které neměl dobře připravené, a tak nestihl duel do konce kola ukončit.

Ve druhé pětiminutovce už Lewis prokázal, že v postoji je mnohem lepším bojovníkem. Soupeře trefil téměř hned na startu kola razantní pravačkou a na zemi ukončil střet po salvě tvrdých ran. „Zápasil přesně, jak jsme čekali,“ řekl v rozhovoru vítěz. „Věděl jsem, že na něj musím vyvinout tlak. Všechno šlo, jak jsme očekávali,“ usmíval se.

Přestože se Lewis opět přiblížil titulové šanci, nebyl se svým výkonem spokojený. „Věřím, že jsem se hodně zlepšil, ale stále nejsem tam, kde potřebuju být,“ zhodnotil svůj výkon. „Potřebuju shodit 10, 15 kilo a pak budu pro všechny velkým problémem,“ dodal čerstvý držitel rekordu, který jako jeden z mála bojovníků těžké váhy bojuje s váhovým limitem 120 kilogramů.

Jako prvnímu v historii se Lewisovi podařilo knokautovat v této divizi UFC jedenáct soupeřů. Mimo Olejnika pocítili sílu jeho pěstí například také Viktor Pešta nebo Alexander Volkov.