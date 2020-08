Rvačka o Procházku? V UFC se utkají top bojovníci polotěžké váhy

Žádný z tuzemských bojovníků se sice na akci UFC Fight Night 175 nepředstaví, hlavní zápas však může napovědět, s kým se v budoucnu střetne Jiří Procházka. Do klece vstoupí ranaři Anthony Smith a Aleksandar Rakic!

Nejúspěšnější český bojovník ale nevidí v duelu favorita. „Smith je chlapík, který víc používá hlavu. Z těchto dvou je myslím tím chytřejším,“ chválí Procházka Američana. To Rakic spoléhá na sílu a agresivitu. „Ukázal to i s Volkanem Oezdemirem, takže nevím… Obě varianty jsou pro mě možný, takže jsem na to sám zvědavý,“ neodepisuje ani Rakušana.

Dvaatřicetiletý válečník z Nebrasky se před rokem a půl snažil uzmout šampionský pás Jonu Jonesovi. Marně. Poté následovalo vítězství a opět tvrdá porážka. V hlavě by na tom však podle Procházky měl být stále líp než soupeř. „Smithovými silnými stránkami jsou pohyblivost a myšlení v boji, tedy zápasnické IQ. Dokáže boj krásně přenést shora na zem.“ Rakušan zase preferuje spíše přestřelku než taktickou bitvu. „U Rakice vidím tu přímost, tvrdost, agresivní nástupy, kterými dokáže krásně zaskočit soupeře,“ tvrdí nejvýše postavený český válečník v UFC.

Přestože výsledek nočního klání může být klíčový, nevěnuje mu Procházka přehnanou pozornost. „Neberu to tak vážně. Konkrétně tyhle kluky tolik neřeším, protože v nich nevidím až takovou hrozbu. Jako jsem ji viděl třeba v Jonu Jonesovi,“ říká.

Letitý vládce Jones v každém boji vždy skvěle přemýšlí, dokáže velet všem situacím, ne jen ostatní přestřílet. Dokáže tedy kontrolovat tempo zápasu a udávat směr. Proto je tak úspěšný. Po odchodu z polotěžké divize teď své mistrovství chce ukázat o váhu výš.

Na dalším z řady galavečerů v lasvegaském APEX komplexu se určitě bude opět na co koukat. Mimo zmíněného duelu Smithe s Rakice se totiž představí také bývalý šampion Robbie Lawler, který se pokusí vzpamatovat po třech prohrách. Za soupeře dostal Neila Magnyho, vytáhlého Američana s nejdelším rozpětím paží v celé veltrové divizi. Naměřili mu neuvěřitelných 203 centimetrů, což je pro porovnání stejný rozměr, kterým se může pyšnit třeba právě Procházka.

A jak to český samuraj vidí s vlastním návratem do klece? „Teď jsem ve fázi, kdy některé tréninky jedu úplně naplno, některé jsou trochu volnější,“ říká šestka polotěžké divize. „Ale všechny jedu se stejným fokusem tak, abych byl během týdne dvou připravený, kdybych byl povolán do zápasu. Dám pak tělu jen pár impulsů a budu v tom nejlepším zápasovém módu.“