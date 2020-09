Procházka proti Santosovi? Byli bychom připravení, tvrdí Čechův kouč

Zápasníci míní, COVID-19 mění. Poslední dobou v UFC běžná praxe. Nejeden zápas se odložil, nebo dokonce zrušil, protože se bojovník nakazil právě touto nemocí. Poslední nešťastná zpráva o pozitivním nálezu je však extrémně zajímavá pro české fanoušky. Glover Teixeira je totiž jedním z pěti válečníků, kteří v žebříčku polotěžké divize figurují před českým samurajem. Ten navíc nemá domluvený žádný zápas. Martin Karaivanov, trenér Jiřího Procházky, sice nepřikládá moc velké šance tomu, že by sedmadvacetiletý Čech mohl nastoupit jako náhradník, ale jak sám říká: Naděje umírá poslední.

Existuje šance, že by Jiří zaskočil za Glovera Teixeiru a zápasil tak s Thiagem Santosem?

„Obávám se, že reálně moc ne, ale nějaká procenta určitě žijí. Shodou okolností ještě předtím, než přišla zpráva, že je Teixeira pozitivní na COVID, tak jsem s UFC řešil, co dál s Jiřím. Jestli například Aleksandar Rakic a tak dále. A právě přišla otázka, jestli jsme schopni vzít 12. září hlavní zápas se Santosem. Tak jsem se trochu podivil, ale dneska už to chápu.“

Takže se o tom souboji s vámi už bavili.

„No, já teď čekám na odpověď od UFC, v Americe je noc, takže čekám, jestli ta šance na 12. září opravdu je. Jenže ten zápas Santos vs. Teixeira už podle informací přesunuli na 3. října, ale určitě budu pokračovat v komunikaci a případně bych chtěl domluvit Jiřího na ten říjen.“

Tedy jako náhradníka, kdyby se Teixeira neuzdravil?

„Ano. Nevím, v jakém stádiu nemoci se právě nachází, ani jak moc ho to celé zasáhne. Viz. situace s Karlosem třeba. Takže kdo ví, jestli bude po nemoci schopný zápasit a my bychom chtěli být připraveni svištět 3. října směr Thiago Santos.“

Jaké tomu dáváte šance, že by tento zápas opravdu dopadl?

„Spíš si myslím, že ne, než jo. Ale víte jak to je, naděje umírá poslední. A přesně jak jsem ze začátku odhadoval, že určitě přijde nějaký short notice (nabídka na poslední chvíli) kvůli koronaviru nebo zranění, tak je to tady. Ale jak jsem říkal, už oznámili, že se ten duel přesouvá na 3. října, takže čekám na odpověď a víc budu vědět třeba dneska nebo zítra.“

Každopádně Santos jako další soupeř by pro vás zjevně nebyl nepřijatelná výzva?

„No my se teď nacházíme v takové lapálii, že nám asi nic jiného nezbude. O Rakicovi vůbec nevím, co s ním bude, jaké s ním mají plány a potom tam máme právě zápas Teixeira vs. Santos a Blachowicz vs. Reyes, takže opravdu není moc na výběr.“

Co byste tedy vy osobně říkal na Santose jako následujícího protivníka pro Jiřího?

„Nechci říct, že je pro nás dobrý, ale věřím tomu, že bychom se dokázali nachystat.“

