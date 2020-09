UFC 177: nafingovaný kop, který naštval prezidenta, i rekordní porážka

Mezi fanoušky MMA se často říká, že turnaje, jež vypadají na papíře nejnudněji, nabízejí paradoxně nejlepší zápasy. Výjimkou nebyl ani galavečer UFC Fight Night 177. Přestože odpadl původní hlavní duel mezi Thiagem Santosem a Gloverem Teixeirou, jelikož se druhý jmenovaný nakazil koronavirem, diváci dostali porci výborných bitev.

O největší rozruch se postaral Ed Herman ve spojení s rozhodčím v oktagonu - Chrisem Tongonim. Při souboji Hermana s Mikem Rodriguezem totiž Tongoni udělal obrovskou chybu, která rozhodla zápas. Rodriguez byl po většinu duelu lepším bojovníkem a na konci druhého kola poslal soupeře k zemi dobře trefeným kolenem v klinči. Devětatřicetiletý veterán se skácel na zem, ale místo technického knokautu přišlo přerušení. Důvod? Údajná rána pod pás.

Opakované záběry však jasně ukázaly, že se o nepovolený úder nejednalo. Herman dostal pět minut na oklepání se a ve třetím kole poté prohraný zápas otočil, když soupeři nasadil páku na rameno a ten byl nucen odklepat. „Něco mě bolelo, nevím, jestli to bylo do slabin, nebo do těla, ale bolelo mě to, tak jsem šel k zemi. Byl jsem sakra unavený,“ řekl o kontroverzní situaci vítěz. To prezident organizace Dana White si na tiskové konferenci vůbec nebral servítky.

„Nejhorší, co jsem kdy viděl. To je Mazzagattiho úroveň. (pozn. Steve Mazzagatti je rozhodčí, známý častými chybami, který kdysi figuroval v UFC) Opravdu šlo o jednu z nejhorších věcí, co jsem kdy viděl. Ten kluk měl vyhrát knokautem,“ soptil White.

V hlavním střetu večera hráli opět důležitou roli rozhodčí, tentokrát však bodoví. V pětikolové bitvě se totiž ani jedné z dvojice Angela Hillová a Michelle Watersonová nepodařilo získat vítězství před limitem. Bodovací karty ukazovaly 48-47,49-46 a 47-48 ve prospěch Watersonové. Ta se tak po dvou prohrách dokázala vítězně vrátit. „Byla jsem o výhře přesvědčena,“ řekla sebevědomě Američanka. „Ale bavíme se o tom vždycky. Nikdy nechcete nechávat verdikt na rozhodčích,“ dodala.

Hillová vstoupila do zápasu aktivněji. V boxerských výměnách lépe trefovala a určovala tempo. Hned v úvodní pětiminutovce se jí podařilo způsobit soupeřce monokl a otok na levé straně tváře. V pozdějších fázích však Watersonová prokázala zkušenosti z delších bojů. Dokázala lépe kombinovat údery a zasahovat z ústupu, navíc přidala i pokusy o strhy na zem.

Půvabná Američanka tak na bodovacích kartách dvou rozhodčích těsně zvítězila. Pro Hillovou šlo o devátou prohru v profesionální kariéře, všechny neúspěchy zaznamenala v UFC. Žádná žena neodcházela z nejslavnějšího oktagonu poražena tolikrát jako ona.