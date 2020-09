Neúnavný Čimajev! UFC domluvilo rovnou dva zápasy. Soupeř: Urážlivé!

Tři zápasy za rok? Pro Chamzat Čimajev nepředstavitelná věc. Švéd s čečenskými kořeny stanovil rekord UFC, když bojoval dvakrát v rozmezí deseti dní. Teď má vycházející hvězda domluvené další dva duely. 19. září by se měl utkat s Geraldem Meerschaertem, domlouvá se však i jeho další střet s Demianem Maiou. „Pokud tohle není urážlivé, tak nevím, co to je,“ myslí si o celé situaci Čimajevův první soupeř v pořadí.

Borz. Tak zní přezdívka Chamzata Čimajeva. Nutno říct, že se opravdu jeví jako robot. Podle svých slov bude zápasit kdykoliv a klidně i několikrát za večer. Toho se asi nedočká, ale přece jen mu vedení UFC trochu vyhovělo. Střet s Geraldem Meerschaertem naplánovaný na 19. září se ještě neodehrál, přesto už se veřejně mluví o dalším představení švédského bojovníka. Nevěří snad Dana White, že by Meerschaert mohl zvítězit?

„Říkám to pořád, podle mě je to urážlivé. Je urážlivé, že si něco takového dovolí organizace a přijde mi bez respektu, že Čimajev je s tím úplně v pohodě ve stylu: ,Okay domluvte mi to. Zbiju ho, nemusím moc shazovat a pak půjdu zápasit s někým jiným‘“ komentuje situaci ohledně svého zápasu dvaatřicetiletý veterán.

„Není to žádný disrespekt k jeho soupeři. Buď vyhraje, nebo prohraje, to je na nich. Nikomu bych tohle nepovolil. Řekl bych: V pohodě, počkej, jak dopadne ten první zápas. Ale z toho, co jsem viděl u něj, jsem ochotný to domluvit,“ vyjadřuje se k prohlášením bojovníka z Wisconsinu prezident UFC Dana White.

Jak zápas dopadne, a jestli si Čimajev připíše další jednoduchou výhru, se dozvíme už za deset dní. Na stejném galavečeru se mimo jiné představí také David Dvořák, který se utká s Američanem Jordanem Espinosou.