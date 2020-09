Jedna rána a hotovo! Čimajev sestřelil v UFC třetího soupeře za 66 dní

Hypetrain. Jedno z nejpoužívanějších slovíček mezi zahraničními fanoušky MMA. Jde o označení, které se používá, když některý z bojovníků nadchne davy, a pak se o něm mluví možná víc, než by bylo zdrávo. U Chamzata Čimajeva se však velmi těžko argumentuje, že nejde o enormní hrozbu pro veltrovou i střední divizi.

Gerald Meerschaert se nechal slyšet, že mu přijde urážlivé, když UFC domluvilo jeho soupeři rovnou dva zápasy. Čečenský bojovník ale rozprášil jakékoliv pochyby o tom, zda bude schopný proti Demianu Maiovi v nejbližší době nastoupit. Ani se nezapotil, na Američana mu stačil přesně jeden úder.

Rychlý zadní direkt za sedmnáct sekund. Konec. Rodákovi z Wisconsinu „zhasnul světla“ ještě dřív, než duel pořádně začal. „Lidi za mnou chodí na ulici a chtějí se se mnou bavit. Když zápasíte jako já a vyhráváte, každý vás miluje,“ pronesl po souboji švédský reprezentant. „Připravoval jsem se na to, ukončit ho v prvním kole, ale kdyby to nevyšlo, tak bych ho vyšťavil a uškrtil ve druhém,“ pokračoval.

Dá se předpokládat, že si Čimajev připíše třetí bonus za výkon večera, což byla hlavní věc, na kterou upozorňoval v pozápasovém rozhovoru. Dostane se šestadvacetiletý zázrak až k titulu, nebo při střetu s někým ze špičky divize přijde o svoji auru podobně jako například Brazilec Johnny Walker?

Tomu se předpovídalo, že sesadí dlouhodobého krále polotěžké divize Jona Jonese. V soubojích se zápasníky z vrcholu žebříčku však neobstál. Po dvou prohrách se tak vrátil na vítěznou vlnu až dnes. Po bláznivém prvním kole, kde už to s ním vypadalo opravdu zle, dokázal otočit průběh bitvy s Američanem Ryanem Spannem a knokautoval jej.

„Divize je nabitá. Může se stát cokoliv, co změní zápas a vyhraje větší tvrďák. To se stalo,“ okomentoval brazilský zápasník své vítězství. „Znám svůj potenciál. Vím, co dokážu. Mám radost z výsledku, ale nejsem šťastný, trefil mě opravdu tvrdě. Příště se pokusím, abych tolik neinkasoval,“ dodal.