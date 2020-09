Klein trefil pověstný KOp i v UFC! Tituly pro Adesanyu a Blachowicze

Basketbalisté Los Angeles Lakers po deseti letech zásluhou LeBrona Jamese postoupili do finále NBA. • twitter.com

Snový vstup mezi elitu, jen s malou kaňkou. To si může říkat Ľudovít Klein. První Slovák v UFC zastavil v Abú Zabí na turnaji UFC 253 Shanea Younga hned v prvním kole knockoutem, a kdyby splnil váhový limit, mohl si připsat bonus za výkon večera. Novým šampionem polotěžké váhy se stal Polák Jan Blachowicz a v bitvě neporažených obhájil titulový opasek Israel Adesanya z Nigérie.

Sliboval smršť. Soupeři slíbil, že jej zlikviduje a vezme si titul. V kleci ale na všechna slova Paulo Costa nejspíš zapomněl. Stál, nechal se okopávat a za devět minut souboje se pokusil vyslat pouhých pětadvacet úderů. Vyhrocenou hlavní bitvu večera tak s přehledem opanoval šampion Israel Adesanya. Rivala, s kterým si měsíce vyměňoval ostré vzkazy, poslal k zemi kopem na hlavu. Po bezchybném výkonu podruhé obhájil pás a zaokrouhlil bilanci na dvacet vítězství bez prohry.

„Říkal jsem vám to,“ vzkázal pochybovačům v pozápasovém rozhovoru a rovnou si ukázal na příštího soupeře. „Už jsem poslal zprávu Jaredu Cannonierovi. Je to pořádný zabiják. Líbí se mi jeho energie. Pokud porazí Roberta Whittakera, je další na řadě,“ vyslovil Nigerijec přání bojovat s šestatřicetiletým Američanem.

„Byl pomalý. Za celý zápas mě snad dvakrát kopl do žeber. I v televizi jde vidět, že jsem rychlejší, ale v oktagonu jsem to úplně cítil,“ zkritizoval pak Adesanya soupeře ve studiu. „Mojí tváře se ani nedotkl, jsem pořád krásný. Moje hubené holeně ho nasekali jako čepel katany,“ dodal.

Stejně jako Costa se nechal v předcházejícím střetu okopávat Dominick Reyes. Američan nastoupil proti Janu Blachowiczovi jako favorit, od úvodního gongu však tahal za kratší konec. Polák protivníkovi švihal jeden kop na tělo za druhým a ještě v první pětiminutovce mu způsobil hrozivě vypadající otok na žebrech.

Reyes zpomalil, ještě víc znejistěl a to jej stálo zápas. A taky nos. Blachowicz mu ho totiž zlomil, což znamenalo začátek konce. Ve druhém kole trefil levačkou a poslal Reyese k zemi, po smršti úderů do ležícího soupeře jej musel rozhodčí odtáhnout. Sedmatřicetiletý veterán si tak poprvé sáhl na titul, který před nedávnem uvolnil Jon Jones, když přešel do těžké váhy.

„Mám v hlavě jenom jednu věc. Kde jsi, Jone Jonesi? Já jsem tady, takhle to děláme v Polsku. Čekám na tebe,“ vzkázal dlouhodobému vládci divize vítěz. Jones okamžitě zareagoval na Twitteru. „Byli byste naštvaní, kdybych jen skočil rychle zpátky a vzal si svůj pás?“ zeptal se fanoušků.

Asi nejimpozantnější knockout večera však přišel ještě před hlavní kartou. Postaral se o něj Ľudovít Klein. Kop na hlavu následovaný bleskovou boxerskou kombinací a Shane Young padl bezvládně k zemi. Slovenské MMA si připsalo premiérovou výhru na nejsledovanějším kolbišti. „Jsem brutálně šťastný,“ neskrýval Klein nadšení.

Pětadvacetiletý Slovák tak může jenom litovat nesplněného váhového limitu. Soupeře totiž vymazal za šestasedmdesát vteřin, a nutno říct, že ve velkém stylu. Odměna v podobě padesáti tisíc dolarů za výkon večera by jej tak určitě neminula. Pravidla UFC však nedovolují udělit bonus někomu, kdo převážil. Klein tak doplatil na to, že se o duelu s Novozélanďanem dozvěděl jen osm dní předem.