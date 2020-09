Vítězná premiéra Bledé! Francouzku ubila ve 2. kole. Boráros cedil krev

Popelka českého MMA potvrdila kouzelné schopnosti i v prvním profesionálním zápase. Tereza Bledá zastavila zkoušenou francouzskou bojovnici Marii Loiseauovou už ve druhém kole technickým knockoutem. „Super, ale myslím, že si to nebudu pouštět proto, co jsem předváděla v postoji,“ poznamenala se spokojeným úsměvem osmnáctiletá Češka. Její parádní debut byl jedním z hlavních momentů galavečera Oktagon 16 v brněnské Zoner Bobyhall. Došlo i na žádost o ruku. Dění sledujte živě na iSport.cz online.

23.31 - Ronald Paradeiser porazil Karola Ryšavého v 1. kole na škrcení

Ronald Paradeiser měl nejspíš jasnou taktiku, nezůstávat s Karolem Ryšavým v postoji. Hned po patnácti vteřinách jej proto strhnul na podlahu. Pozici sice držel zdatně, Ryšavý ale hrozil lokty zespod, a tak přešeo do zad a nasadil škrcení. Přestože neměl předloktí zprvu čistě zasazeno pod bradou, dokázal protivníka uspat. Ryšavý prokázal srdce bojovníka, když neodklepal a nechal se škrtit až do bezvědomí.

23.19 - Karol Ryšavý vs. Ronald Paradeiser

Finále dnešního galavečera! A vlastně také duel, který mnoho fanoušků vidělo jako finále třetí řady Oktagon:Výzvy. Ronald Paradeiser se ale v průběhu reality show zranil, a tak se čistě slovenský střet s Karolem Ryšavým odehraje až dnes v hlavním zápase turnaje Oktagon 16. Přestože jde o poslední klání, je vypsáno na tři kola, oba bijci se totiž nedozvěděli s dostatečným předstihem, že budou akci uzavírat.

23.14 - Tato Primera porazil Gábora Borárose ve 2. kole TKO (zastaveno doktorem)

Přestože se Boráros na konci kola v pohodš posadil na židli ve svém rohu, rozhodčí duel ukončil. Rána nad levým okem mu totiž podle doktora znemožnila bezpečně pokračovat v zápase. „Tahle výhra mě hodně potěšila. Gábor je silný, ale tohle byla moje moc,“ radoval se Španěl po zápase.

23.12 - Gábor Boráros vs. Tato Primera - 2. kolo

Slovák se mohl těšit velké podpoře publika, že by mu však pomáhala, se říct nedalo. Španěl stále tlačil, trefoval a jevil se mnohem svěžeji. Po jednom z úderů se Borárosova tvář zalila krví zejméne z otevřené jizvy nad levým okem. Celé kolo odbojoval z ústupu a ač se snažil kontrovat, přesnější byl soupeř, který ještě na konci přidal, po Borárosově pokusu o naskočené koleno, úspěšný takedown.

22.04 - Gábor Boráros vs. Tato Primera - 1. kolo

Opravdu se nejednalo o tak zběsilého Gábora Borárose jako v minulosti. Tvrdé výměny zpomalil kop mezi nohy, který Španěl zasadil. Po puaze se pokračovalo ve svižném tempu, trefovali oba bijci, opticky však tlačil Primera. Vypadalo to, jakoby Borárosovi na konci kola již docházel dech.

22.52 - Gábor Boráros vs. Tato Primera

Beast mode on! Za pár chvil se v kleci objeví oblíbenec fanoušků Gábor Boráros. Podle svých slov se snaží v zápasech zklidnit, i tak ale jako vždy slibuje velkou show. Jeho soupeřem bude Tato Primera. Španěl s bilancí 13-9, který v roce 2019 prohrál s Machmudem Muradov. Podle kurzů se jeho neúspěch očekává i teď.

22.41 - Miroslav Brož porazil Adama Šindeláře na body a požádal přítelkyni o ruku

Bodoví rozhodčí viděli zápas 28-29, 29-28 a 29-28 ve prospěch Miroslava Brože. „Omlouvám se za třetí kolo. Já jsem přežil vlastní smrt. Neměl jsem vůbec kyslík. Adame, klobouk dolů, jsi skvělý bojovník,“ poklonil se Brož soupeři. Pak požádal, aby do klece přišla jeho přítelkyně a udýchaně ji požádal o ruku: „Miluju tě, vezmeš si mě? Jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo.“ A uslyšel „Ano.“ Bojovník s přezdívkou Inkvizitor si tak připsal druhé, významné vítězství.

Miroslav Brož porazil Adama Šindeláře na body • Foto Oktagon MMA

22.39 - Miroslav Brož vs. Adam Šindelář - 3. kolo

Brožovi přechod do nižší váhy očividně prospěl. V duelu nezpomaloval, stále disponoval dobrým pohybem a Šindelářovy výpady bez problémů kryl. Když se mu povedlo dvě minuty před koncem soupeře hodit, bylo o vítězi kola prakticky rozhodnuto. Šindelář ale ještě zabojoval a připravil divákům infarktovou situaci. Nasadil ze spodní pozice škrcení nohama a poté přešl na páku na ruku, Brožovi se ale podařilo vysmeknout a duel tak rozhodnou až body.

22.31 - Miroslav Brož vs. Adam Šindelář - 2. kolo

Druhé kolo už bylo v režii jediného muže, kterým byl Miroslav Brož. Hned po gongu Šindeláře hodil, dostal se do boční pozice a celých pět minut zasypával soupeře údery.

22.26 - Miroslav Brož vs. Adam Šindelář - 1.kolo

Úvodních pět minut probíhalo ve svižném tempu a přineslo několik zajímavých boxerských výměn. Adam Šindelář tlačil v postoji, když však na Miroslava Brože vystartoval, ten jej povětšinou svázal na pletivu, kde těžil z větší síly.

22.15 - Miroslav Brož vs. Adam Šindelář

Galavečer se pomalu blíží do finiše. Čekají nás poslední tři střetnutí. V tom následujícím se proti sobě představí Miroslav Brož a Adam Šindelář. Statisticky jednoznačná věc, Brož drží bilanci 8-2 a Šindelář 7-11. Porážky si však připisoval před mnoha lety, od návratu k MMA v roce 2019 nasbíral tři výhry. Navíc mu z rohu bude radit UFC zápasník Machmud Muradov.

22.06 - Tereza Bledá porazila Marii Loiseauovou ve 2. kole TKO

Dravé mládí přemohlo zkušenosti. Bledá hned v úvodu dostala Francouzku pod sebe a po chvíli přešla její obranu do plného mountu. Po smršti úderů rozhodčí ukončil zápas a potvrdil tím pro „českou Popelku“ premiérové vítězství v profesionální kleci.

„Super, ale myslím, že si to nebudu pouštět proto, co jsem předváděla v postoji. Navíc jsem to chtěla ukončit na submisi,“ usmívala se Bledá po souboji. „Marie měla úplně gumové ruce,“ okomentovala vítězka marné pokusy o páčení rukou soupeřky. „Jsem opravdová vítězka, i toho Undergroundu,“ dodala.

Tereza Bledá porazila Marii Loiseauovou ve 2. kole TKO • Foto Oktagon MMA

22.02 - Tereza Bledá vs. Marie Loiseauová - 1.kolo

Jasně nastolená taktika. Tereza Bledá se okamžitě vrhla na soupeřku a natlačila ji na pletivo. Marie Loiseauová ale předvedla dobrou obranu proti strhu a po chvíli se dokonce dostala na Česku. Ze zad však Bledá hrozila nejvíce, přecházela mezi pákami na ruku a pokusy o škrcení a několikrát vypadalo, že k ukončení zápasu chybí opravdu málo. Na konci kola přidala „česká Popelka“ ještě úspěšný takedown a pár loktů.

21.51 - Tereza Bledá vs. Marie Loiseauouvá

Velká chvíle a mezigenerační souboj. Tereza Bledá nastupuje k prvnímu zápasu mezi profesionálkami. Proti osmnáctileté bojovnici se postaví o dvaadvacetiletá Francouzka Marie Loiseauová. Ta si extrémně věří, pokud prohraje, přijde totiž o smlouvu v nově vzniklé organizaci Ares. Bledá přiběhla do klece s obrovskou energií za zvuku písničky ADHD.

21.38 - Jakub Dohnal porazil Krisztiána Simona na body

Rozhodčí nabodovali zápas 29-28, 28-29 a 29-28 ve prospěch Jakuba Dohnala. „Jak skončil zápas, vůbec jsem nevěděl, kdo vyhrál. Bylo to fakt těsný, a ten kluk je ku*va dobrej, má před sebou velikou budoucnost,“ ocenil vítěz kvality soupeře.

Jakub Dohnal porazil Slováka Krisztiána Simona na body • Foto Oktagon MMA

21.36 - Jakub Dohnal vs. Krisztián Simon - 3. kolo

Tempo posledního kola značně polevilo, což se dalo vzhledem k průběhu očekávat. Zpátky k wrestlingu se vrátil Simon, po minutě a půl opět slavil úspěch. Sklonil se pro přední nohu soupeře a dostal jej na zem. Dohnal už byl vyčerpaný, proto se ze spodní pozice nedokázal pořádně vymanit. Diváci však dostali, co tenhle střet sliboval. Perfektní představení na zemi.

21.29 - Jakub Dohnal vs. Krisztián Simon - 2. kolo

Druhá pětiminutovka se rychle přesunula na pletivo. Po minutě a půl tahání u pletiva Simon mrštil s Dohnalem do vzduchu a dostal jej pod sebe. Slovák se pokoušel utáhnout páku na nohu, Dohnal se ale z jeho sevření dostal a oba kontrolovali soupeři jednu nohu. „Ty vo*e, co to je za preclík,“ ozvalo se z publika. Náročný způsob boje očividně sebral oběma již spoustu sil.

21.24 - Jakub Dohnal vs. Krisztián Simon - 1. kolo

Přenést souboj na zem se jako první pokusil Krisztián Simon, český soupeř se ale ubránil. Zápas pokračoval na nohou, občas jeden z bijců natlačil druhého na pletivo. Oba však předváděli dobrý defenzivní wrestling. Největší akce tak přišla půl minuty před koncem. Dohnal nabral Krisztiána na ramena a položil jej na podlahu, Slovák se pokoušel protivníka přetočit, skončil ale do konce kola pod ním.

21.11 - Jakub Dohnal vs. Simon Krisztián

Diváky teď čeká velká grapplerská bitva. Jakub Dohnal i Simon Krisztián si libují v boji na zemi, proto by se nejspíš měl příští zápas odehrávat právě tam. V soubojích Čechů se Slováky je to zatím 3:0 pro zástupce českého MMA. Krisztián se tak bude snažit nepříjemnou statistiku vylepšit, do klece ale vstupuje jako outsider.

21.06 - Jakub Běle porazil Tomáše Bola ve 2. kole na TKO (zastaveno doktorem)

V druhém kole začal Běle výborně. Ostrým levým loktem otevřel soupeři tržnou ránu na pravé straně čela. Bolova tvář se okamžitě zalila krví, rozhodčí tak zápas přerušil a přivolal do klece doktora. Ten vyhodnotil, že s takovýmto zraněním v zápase nemůže pokračovat, vítězem se tak stal Běle.

21.02 - Jakub Běle vs. Tomáš Bolo - 1.kolo

Tlak a kopy, taková se zdála taktika Jakuba Běleho. Po netrefeném koleni jej ale Tomáš Bolo hodil na zem, kde se bojovalo o pozici. Čechovi se poté podařilo vstát a oba bijci nabídli divákům před gongem ještě pár boxerských výměn.

Jakub Běle porazil Tomáše Bola ve 2. kole na TKO (zastaveno doktorem) • Foto Oktagon MMA

20.44 - Jakub Běle vs. Tomáš Bolo

Hlavní kartu soubojů odstartuje třetí bratrovražedný duel. Českou stranu zastoupí Jakub Běle a za Slovensko přijde do klece navrátilec v organizaci Oktagon MMA Tomáš Bolo.

20.32 - Alexander Poppeck porazil Csabu Hocze na body

Rozhodčí nabodovali zápas shodně 30-27, 30-27, 30-27 ve prospěch Alexandera Poppecka. „Používat kopy na lýtka byla taktika. Pak už mě ale bolela noha, tak jsem s tím musel přestat,“ smál se Němec po souboji.

Němec Alexander Poppeck porazil maďarského bojovníka Csabu Hocze na body • Foto Oktagon MMA

20.30 - Csaba Hocz vs. Alexander Poppeck - 3. kolo

Postupem času oběma bojovníkům docházely fyzické síly. Hocz si dokonce lehl na zem a snažil se rivala donutit, aby se na něj vrhl a on tak mohl využit schopností v brazilském jiu jitsu. Němec se k tomu ale neměl, tak se opět boxovalo. S úbytkem sil už však rány postrádaly potřebnou razanci, a tak o vítězi rozhodnou body.

20.24 - Csaba Hocz vs. Alexander Poppeck - 2. kolo

Poppeck ve druhém kole ustoupil od své taktiky okopávání přední nohy a spoléhal pouze na boxerské dovednosti. I tak měl ale nad protivníkem navrch, zasahoval častěji, tvrději a i v druhém dějství působil lepším dojmem.

20.18 - Csaba Hocz vs. Alexander Poppeck - 1. kolo

Vzhledem ke stylům boje obou bijců se dalo očekávat, že v postoji bude dominovat Němec. Poppeck okopával soupeři nohu kopy na lýtko, které mu ihned po dvou minutách vydatně zčervenalo. Hocz se snažil o strhy k zemi, těm se ale Poppeck vyvaroval. Po tvrdých loktech u pletiva dokonce začala Maďarovi z ucha crčet krev. Divácky atraktivní zápas i přes dopadnutí mnoha ostrých úderů došel do druhého kola.

20.08 - Csaba Hocz vs. Alexander Poppeck

S Maďarem Csabou Hoczem se měl úvodně potkat v oktagonu Viktor Pešta. Musel ale kvůli nakažení koronavirem odstoupit, a tak jej nahradí německý bojovník Alexander Poppeck.

20.02 - Magadalena Šormová porazila Minnu Grusanderovou na body

Rozhodčí nabodovali zápas 30-28, 30-28, 30-27 ve prospěch Magdaleny Šormové.

Magadalena Šormová porazila Minnu Grusanderovou na body • Foto Oktagon MMA

20.00 - Magdalena Šormová vs. Minna Grusanderová - 3. kolo

Poslední pětiminutovka probíhala zprvu v postoji. Poté přenesla dění na podlahu Šormová, nedokázala si však vypracovat žádnou výhodnou pozici a po dvou minutách se Fince podařilo vstát. Na nohou byla poté tvrdší a přesnější, a tak se Češka opět snažila strhnout ji k zemi. Vyrovnaný zápas skončil na body.

19.55 Magdalena Šormová vs. Minna Grusanderová - 2. kolo

Druhé kolo začalo podobně, pro změnu však byla v klinči aktivnější Šormová. Po dvou minutách se začalo boxovat a kopat v postoji. Fince se však po kombinaci podařilo strhnout soupeřku k zemi. Šormvá se ale dobře bránila a k ničmu Grusanderovou nepustila.

19.47 - Magdalena Šormová vs. Minna Grusanderová - 1. kolo

Obě bojovnice se snažily přenést dění zápasu na zem, ani jedné se to ale nedařilo, a tak se první kolo odehrávalo na pletivu. Většinu času držela lepší pozici Finka.

19.33 - Magdalena Šormová vs. Minna Grusanderová

Po třech mužských bitvách přichází řada na ženy. Magdalena Šormová se představí poprvé od doby, co změnila tým. Od Daniela Bartáka přešla k Andrému Reindersovi. Její soupeřkou bude Minna Grusanderová, která stejně jako Češka v minulosti bojovala v ryze ženské organizaci Invicta.

19.26 - Jakub Tichota knockoutoval Denise Tripšanského v 1. kole

Po opatrnějším začátku, kdy si oba soupeři okopávali žebra, nečekaně udeřil Tichota. Přesným zadním direktem Tripšanského rozhodil. Slovák se zabalil, ale po několik ranách u pletiva padl k zemi. „Dopadlo to dobře, a jak jsem řekl před zápasem, neodkryl jsem všechny karty. Jen jsem ukázal žolíka, ale ještě mi jich určitě zbývá dost. Vítěz a král je jenom jeden, a to jsem já!“ řekl Tichota v pozápasovém rozhovoru.



Jakub Tichota knockoutoval Denise Tripšanského v 1. kole • Foto Oktagon MMA

19.20 Denis Tripšanský vs. Jakub Tichota

Jako další přichází na řadu střet mladých talentů. Jedenadvacetiletý Jakub Tichota má na kontě spoustu amaterských zápasů. V úvodním představení mezi profesionály porazil po vyrovnaném boji Michala Konráda. Teď vyzve Denise Tripšanského, Slováka s nebezpečným postojem.

19.10 - Zdeněk Polívka porazil Branislava Zuzáka na body

Rozhodčí nabodovali zápas 28-29, 29-28 a 29-28 ve prospěch Zdeňka Polívky.

Zdeněk Polívka porazil Branislava Zuzáka na body • Foto Oktagon MMA

19.08 - Branislav Zuzák vs. Zdeněk Polívka - 3. kolo:

Ani třetí kolo nepřineslo žádnou změnu. Trenéři pokřikovali na Zuzáka, aby se nenechal tlačit na pletivo, jejich prosby ale nebyly vyslyšeny. Ač se Slovák snažil, nedokázal se z Polívkova sevření vymanit. Celé třetí kolo tak strávil zády na pletivu. Až v posledních dvaceti sekundách se mu podařilo dostat protivníka za zem, nestihl však již nic vymyslet. Druhý zápas proto skončil na body.

19.01 - Branislav Zuzák vs. Zdeněk Polívka - 2. kolo:

Druhé kolo se neslo v podobném duchu. Zuzák hrozil zejména koleny do břicha v klinči, zatímco jej Polívka tlačil na pletivo. Rozhodří sice protivníky rozděloval, aby vyvíjeli větší aktivitu, po chvíli se ale opět přetahovali u klece, kde výhodnější pozici držel Čech.

18.55 - Branislav Zuzák vs. Zdeněk Polívka - 1. kolo:

Polívka se Zuzákem nastolili o poznání pomalejší tempo, když se po úvodním gongu dostali na pletivo, kde se přetahovali v klinči. Čech se snažil více boxovat, přepádaval však do úderů, a tak jej mohl Zuzák svazovat. Pokaždé, co se od sebe zápasníci oddělili, následovala tvrdá přestřelka, po které se zase vrátili do klinče.

18.44 - Branislav Zuzák vs. Zdeněk Polívka:

Svěřenec Attily Végha, Branislav Zuzák, se ve druhém klání večera utká s prvním českým zástupcem, Zdeňkem Polívkou. Polívka se fanouškům předvedl během projektu Oktagon:Underground, kde porazil například Pavla Salčáka.

18. 36 - Rafael "Kratos" Xavier porazil Michala Plesníka TKO v 1. kole

Hned v úvodu souboje využil Brazilec větších zkušeností z MMA a přenesl dění zápasu na zem, kde Plesníkovi zasazoval tvrdé lokty. Slovák se pokoušel soupeře svazovat, ale dvě minuty před koncem kola se nedokázal bránit, a tak rozhodčí souboj odmával ve prospěch Xaviera.

Rafael "Kratos" Xavier porazil Michala Plesníka TKO v 1. kole • Foto Oktagon MMA

18.25 - Michal Plesník vs. Rafael "Kratos" Xavier:

K prvnímu souboji nastupují několikanásobný mistr Slovenska v boxu Michal Plesník a Brazilec Rafael Xavier. Ten se připravoval na dnešní duel společně s Pauelm Costou, který nastoupí nad ránem v UFC o titul střední divize proti Israelu Adesanyovi.

18.20 - Galavečer začíná. "Návrat po sedmi měsících, naposled jsme se viděli na turnaji Oktagon Prime 3 v únoru v Šamoríně," připomněl v úvodu Ondřej Novotný, promotér a moderátor.