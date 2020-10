Bývalí soupeři o Chabibovi: Nejde s ním hnout, jako by měl nohy v betonu!

Jak vidí Chabiba Nurmagomedova jeho poražení soupeři? • FOTO: koláž iSport.cz Zavřít se do klece s Chabibem Nurmagomedovem může připomínat noční můru. Dagestánský šampion zničil všech osmadvacet protivníků, kteří s ním sdíleli oktagon. Nevzpomínají na to rádi. Televizní stanice ESPN dala před jeho sobotním střetem s Justinem Gaethjem na turnaji UFC 254 dohromady ohlasy některých bývalých rivalů, jež podlehli nátlaku ruského orla. „Jeho kontrola na zemi je neuvěřitelná,“ shodují se.

Dustin Poirier (USA, 31 let, 26-6) Prohrál 7. července 2019 na škrcení ve třetím kole. „Je těžké využít pohyb na nohou proti někomu, jako je Chabib, kdo se na vás rozběhne jako býk a natlačí vás na pletivo. A jeho schopnosti na pletivu jsou něco, co jsem ještě nezažil. Vnímání rovnováhy, způsob, jakým používá strhy, práce s těžištěm. Je těžké vysvětlit to někomu, kdo nebyl nikdy tlačen na klec při nějakém zápase. Ten chlap je dobrý. Pokud se Justin dokáže dobře pohybovat, používat wrestling ve středu oktagonu, možná může být v tom středu silnější. Ale na pletivu? Nemyslím si.“

Al Iaquinta (USA, 33 let, 14-6) Prohrál 7. dubna 2018 na body poté, co přijal zápas den před turnajem. „Chabib je na nohou neortodoxní. I když to může vypadat trochu - nechci to nazvat „amatérsky“ - je to problém. On sám je problém. Hodně toho vydrží. Podívejte se na Edsona Barbozu, to je světová třída a proti Chabibovi vypadal jako průměr. Nechtěl jsem, aby mě strhl na zem, ale šel jsem si pro to. Hned po úvodním gongu jsem vyrazil kupředu. U mě byl rozdíl v tom, že jsem se o tom zápase dozvěděl asi den před ním. Říkal jsem si: Víte co? Pojďme tam vletět. Pojďme do toho. Ničeho jsem se nebál. Prostě jsem tam šel a přestál to.“

Edson Barboza (Brazílie, 34 let, 21-9) Prohrál 30. prosince 2017 na body. „Myslím, že je velmi silný mentálně. Každý zná jeho způsob boje, každý zná jeho bojový plán. A on prostě přijde a stejně to udělá. To si myslím, že ho dělá odlišným, oproti ostatním. Každý ví, nad čím v zápase přemýšlí, co dělá. Každý to ví, ale nikdo ho nedokáže zastavit. Podle mě je stoprocentně jedním z nejlepších v historii lehké váhy.“

Michael Johnson (USA, 34 let, 19-16) Prohrál 12. listopadu 2016 na škrcení ve 3. kole. „Nebylo to nic šíleného, co bych předtím neviděl, ale dost jsem se bál jeho strhů na zem. Necítil jsem se pohodlně. Držel jsem boky vzadu, když jsem boxoval a tím pádem zůstával nekrytý, protože jsem si nechtěl do ničeho naběhnout. Bál jsem se jeho vystartování. Kdybych se soustředil jen na sebe, byl by to jiný příběh. Během přípravy mi hodně lidí našeptávalo o jeho wrestlingu, jak je skvělý, jak má skvělou kontrolu. Kdyby mi tihle lidi neříkali takové s**čky, nemyslím si, že bych měl takový problém. Tím problémem nakonec ani nebyl jeho wrestling, ale jeho kontrola z horní pozice. Myslím, že vám dává na výběr. Můžete bránit údery, nebo se můžete snažit postavit, nebo si uvolnit zápěstí. Vždycky útočí a drží si pozici. Cítíte se, jako by patřil do střední váhy (divize s limitem 84 kilogramů, Nurmagomedov zápasí v lehké váze do 70 kilogramů) a já byl menší lehká váha. Lidi mluví o té levačce, co jsem trefil, ale nikdy jsem si nemyslel, že jsem jím otřásl, jak říkají ostatní. Vidíte věci jinak, když stojíte v kleci, a já neviděl otřeseného Chabiba. Pamatuji si, že schytal dobrý úder. Ale nebyla to má nejlepší levačka, protože jak jsem říkal, držel jsem boky vzadu a nepoložil se tak do toho plnou silou, protože jsem se obával strhu.“

Darrell Horcher (USA, 33 let, 13-4) Prohrál 16. dubna 2016 ve 2. kole TKO poté, co přijal zápas na poslední chvíli. „Neřekl bych, že je fyzicky až tak silný. Zápasil jsem se silnějšími borci. Ale jeho Sambo je nelítostné, hned, co jsem přistál na zemi, nemohl jsem se hnout. Velmi dobře uhýbá hlavou, když zkracuje vzdálenost. Trénuju s opravdu dobrými wrestlery, ale jde proti nim načasovat kontr do strhu, jenže on velmi dobře dával hlavu pryč. Za žádnou cenu jsem ho nemohl trefit. Jeho načasování je dobré, ale není tak dobrý v dotahování wrestlingových strhů. Je to spíš cesta k tomu, jak navázat na jeho sambo. Vysmeknul jsem boky, když po mně vystartoval, ale on prostě nezastavuje. Bude vás pronásledovat kdekoliv a zlomí vás. Trénuju s polotěžkými i těžkými váhami a to je to nejbližší, co bych přirovnal k jeho kontrole. Máte na sobě bojovníka polotěžké divize, který váží při tréninku asi 105 kilo - cítil jsem se podobně. Jako by měl nohy zalité betonem. Vrátil jsem se do rohu a vzpomínám si, že jsem řekl: Jo. S ním prostě nejde pohnout, když se na mě dostane. A oni mi odpověděli 'Dobře, tak ho nenech dostat se na tebe.' Byl jsem nesmírně unavený. Jeho tlak z vás prostě vysaje všechen vzduch. I pokud jste v kondici, a já nebyl, když jsem ten zápas vzal na poslední chvíli, prostě z vás vyždíme všechnu energii.“