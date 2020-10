Muradov lituje, že přišel o zápas: Moje nejlepší příprava. I Vémola to viděl

Machmud Muradov byl před zápasem na galavečeru UFC on ESPN ve Washingtonu v dobré náladě. Fotka byla pořízena před odjezdem do arény. • Jakub Otava

Je to smůla. Machmud Muradov investoval do přípravy na třetí zápas v UFC mnoho času, energie a v neposlední řadě i peněz. Pár dnů před soubojem ale neprošel testováním na COVID-19, takže všechno vejde vniveč. Kdo by ale čekal, že bude uzbecký bojovník žehrat na osud, mýlil by se. „Pán Bůh má pro nás zkrátka jiné plány… Věřím tomu, že všechno špatný je k něčemu dobrý,“ říká třicetiletý bijec.

Do zápasu s Kevinem Hollandem na turnaji UFC Fight Night 181 nemůže Machmud Muradov nastoupit, ač se prý cítí skvěle. Výsledky testů na COVID-19 ale nelze obejit.

„Cítil jsem se před zápasem dobře. Tato příprava byla nejlepší, co mohla být v mé kariéře. Ani jsem nevěděl, že můžu mít takovou formu. Proto jsem vzal i zápas s Kevinem Hollandem, když ze souboje odstoupil Krzysztof Jotko,“ komentuje situaci pro iSport.cz Muradov.

„Říkal jsem, že v top formě mě nikdo neporazí. Karlos Vémola byl se mnou v Polsku, viděl, jak jsem makal, viděl, jak se na mě střídali zápasníci ve wrestlingu i ve sparinzích. Šel jsem pořád na sto procent. Opravdu jsem netušil, že můžu mít takovou kondici.“

Slova o tom, jak skvělé výkony během tréninků předváděl uzbecký bijec žijící v Praze, potvrzuje i český Terminátor. „Je neuvěřitelný, v jaké byl formě. Nejspíš to chytil až v Americe, protože byl před odletem v opravdu perfektní fyzické kondici a připravenosti. Každopádně je to veliká škoda pro české MMA. A samozřejmě hlavně pro Macha, protože se připravoval na zápas opravdu hrozně dlouho,“ lituje kolegy a kamaráda Vémola.

Z vyjádření Muradova je znát, že je zklamaný. Přípravy na zápas byly náročné, a teď vlastně vyšly naprázdno. Přesto nepropadá depresi a bere vše s pokorou.

„Udělal jsem veliký kus práce. Nevěnoval jsem se kvůli tomu rodině, dceři, byl jsem prostě na sto procent v tréninku, na kempech, makal jsem na maximum,“ říká třicetiletý zápasník, který se stal v květnu poprvé otcem. „Ale Pán Bůh má pro nás zkrátka jiné plány. Jakkoliv nechcete, když Pán Bůh řekne, že to bude takhle, tak přes to nejede vlak. A věřím tomu, že všechno špatný je k něčemu dobrý. Ano, udělal jsem hodně práce, stálo mě to hodně času, sil, potu, krve…“

Příprava na souboj je navíc velmi nákladná finančně. Zvlášť, když Muradov cestoval na tréninky i do Polska. A navíc na místo konání turnaje UFC Fight Night 181, tedy do Las Vegas, odcestoval dva týdny před termínem, aby se správně aklimatizoval.

„Ani nechci mluvit o penězích, kolik mě to stálo. Ale já se nezastavil a nezastavím se ani teď. A nestěžuju si, že jsem prodělal a kdo mi to vrátí… Jeli jsme sem s předstihem a bydleli jsme v hotelu, který jsem pro nás pronajal. Příprava a cestování mě stály statisíce korun a ty peníze se mi nevrátí. A ještě deset dní budu v karanténě.“

Tomu, že z duelu sejde, se mu nechtělo ještě před pár hodinami vůbec věřit.

„Když mi ráno zavolali, tak jsem říkal: To je pravda, nebo se mi to zdá… Je to pravda, zápas se ruší a uvidíme, co bude dál,“ říká na závěr Uzbek s českým srdcem. A samozřejmě nezapomíná na fanoušky: „Chtěl bych moc všem poděkovat, že mi píšou a mají o mě starost, ale jsem úplně zdravý. Nic nám není, nikdo nemá ani teplotu, vůbec žádné příznaky. Takže se hned, jak to bude možné, vrátím domů a budu s rodinou. Musím si odpočinout.“

Hlavní trenér Kníže: Je to pech



Stejně to vidí i jeho hlavní trenér Petr „Monster“ Kníže: „Co se týká dalšího zápasu, tak možností je vícero, nicméně vše se bude odvíjet od negativních testů,“ říká kouč a bojovník v jedné osobě. „Vzhledem k tomu, že Mach bude muset být deset dní bez tréninku, navíc má COVID, tak další zápas může být nejdříve koncem roku, nebo začátkem příštího. Je to pech.“

Krom Muradova byl na COVID-19 pozitivně testován i druhý trenér Lukáš Bárta a polský kouč Andrzej Koscielski. Jediný, kdo testem prošel, byl právě Kníže.

„Jde o to, že nikdo nemá žádné velké příznaky, jen byla trochu únava po letu, což jsem přisuzoval jet lagu a kluci si stěžovali na bolesti hlavy. To je celé. Včera večer mi ještě Mach říkal, jak se cítí dobře,“ vzpomíná Kníže, který musí být i bez nákazy v karanténě, protože byl po celou dobu příprav se svým svěřencem.

Muradovův soupeř Kevin Holland ale o zápas na turnaji UFC Fight Night 181 nepříjde. Slavná organizace hodila narychlo lano zápasníkovi Charliemu Ontiverosovi. Devětadvacetiletý Američan s bilancí jedenácti výher a šesti proher tak zažije v UFC debut proti velmi zkušenému soupeři, jenž nasbíral devatenáct vítězství a jen pětkrát prohrál.