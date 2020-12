Pětikolová bitva o titul nepoznala vítěze! Oliveira eliminoval Fergusona

Nahoru dolů, tak by se dal specifikovat hlavní zápas turnaje UFC 256 o pás šampiona muší váhy. Souboj Deivesona Figueireda s Brandonem Morenem se přeléval z jedné strany na druhou, po finálním gongu si nemohl být nikdo jistý vítězstvím. Nakonec se z výhry také nikdo neradoval, rozhodčí zápas nabodovali jako remízu, Figueireda tak mohl mrzet stržený bod za kop do rozkroku Mexičana. Těšit jej ale mohlo alespoň to, že odcházel z oktagonu stále jako držitel opasku.

„Rozhodčí dělal svou práci. Nechtěně jsem soupeře píchl do oka a pak trefil low kick pod pás. Nenáleží mi to hodnotit,“ komentoval Brazilec stržení bodu. „Moji fanoušci jsou zvyklí, že získávám knockouty v prvním kole, ale zápasil jsem celých pět kol a myslím, že jsme předvedli pořádnou bitvu.“

Že se jednalo o naprosto vyrovnané střetnutí, potvrdil na tiskové konferenci také Dana White, který už má pro oba bojovníky vymyšlený plán. „Musíme jim dát nějaký čas na odpočinek, ale rozhodně pak uděláme odvetu. Další zajímavý zápas, na který se můžeme v roce 2021 všichni těšit,“ pronesl na tiskové konferenci White. Odpočinek si určitě zástupci muší váhy zaslouží, Moreno s Figueiredem totiž bojovali podruhé za poslední tři týdny.

Očekávaný hlavní předzápas naopak vyrovnaný nebyl ani v nejmenším. V kleci existoval pouze jediný muž, Charles Oliveira. Brazilský bijec nad Tony Fergusonem vládl celých patnáct minut a od ukončení před limitem jej dělil pouze gong ohlašující konec kola. Po pěti minutách totiž Oliveira zamknul armbar a chybělo opravdu málo, aby soupeřovu ruku zlomil, kolo ale skončilo.

„Řekněte mi: Kdo takhle dominoval Fergusona?“ ptal se vítěz po vyhlášení výsledků. „Byl jsem jediný, kdo přijal zápas takhle na poslední chvíli. Věděl jsem, že to bude těžký zápas.“

A měl pravdu. Americký bijec opravdu není zvyklý tahat celý souboj za kratší konec, ale proti Oliveirovi se nedostal vůbec k ničemu. Celá tři kola strávil na zádech a pouze odolával pokusům o submise.

„Až bude Conor zápasit v lednu s Poirierem, budu to sledovat,“ dodal na konec Brazilec. „Budu čekat na to, s kým se utkám příště.“ Oliveira si připsal osmou výhru v řadě, všech sedm předchozích se mu navíc podařilo ukončit. Už tak nabitá lehká divize získala další jméno do potencionální debaty o titulových vyzyvatelích, kteří by se měli utkat o uvolněný pás Chabibem Nurmagomedovem.