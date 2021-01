Zabiják z UFC?! Zápasník se pokusil zavraždit své sestry. Mé poslání, řekl

S hrozivou zprávou přišel dnes v noci reportér Eric Kowal. Na Twitteru informoval, že Irwin Rivera, který má za sebou v UFC už tři duely, pobodal své dvě sestry. Zprvu se uvádělo, že byl zápasník obviněn z předem promyšlené vraždy prvního stupně, za níž hrozí na Floridě i nejtvrdší trest. Trest smrti. Později se však zjistilo, že podle spisu Rivera čelí podezření z dvojnásobného pokusu o vraždu. Pokud by se potvrdilo, že čin plánoval, mohl by být „odměněn“ až třiceti lety za mřížemi.

UPDATE on my report earlier on #UFC fighter Irwin Rivera. I was just sent this document by the police department. pic.twitter.com/2L3vaLBzsK