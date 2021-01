Muradov letí na UFC pro další bonus. Peníze z výhry věnuje dceři

Na konci října měl zápasit v Las Vegas, nakonec z toho sešlo, protože se nakazil koronavirem. V pátek odletěl Machmud Muradov na další bitvu v UFC do Abú Zabí, kde se střetne 23. ledna se zkušeným Američanem Andrewem Sanchezem. „Má dobrý wrestling, ale myslím, že mě nehodí a postoj si pohlídám. Snad tam něco i padne a zase přivezu domů bonus,“ řekl třicetiletý uzbecký bojovník. Celou výhru by věnoval nedávno narozené dceři Rumii.

Než odletěl, musel hodinu čekat na letišti na odbavení, které se navíc neobešlo bez komplikací. Když se Machmud Muradov dostal k přepážce, letištní úřednice tvrdila, že nemá vše potřebné. Zasáhl však nadřízený pracovník, vše rychle vyřešil a popřál bojovníkovi šťastný let.

„Jsem připravený, jdu si pro vítězství,“ komentoval cestu za dalším soubojem populární uzbecký bijec žijící v Praze. Od posledního zápasu ho dělí už víc než rok. Do souboje, který se měl uskutečnit na konci října v Las Vegas, nenastoupil kvůli covidu. Naposledy odcházel vítězně z klece UFC 7. prosince 2019 po duelu s Trevorem Smithem. Toho zastavil ve třetím kole parádním knockoutem, za nějž si vysloužil bonus večera ve výši 50 tisíc dolarů (cca milion korun). A se stejnou ambicí odlétal i na následující zápas.

„Andrew Sanchez má dobrý wrestling, ale myslím, že mě nehodí a postoj si pohlídám. Snad tam něco i padne a zase přivezu domů bonus. A bude to první výhra od narození dcery, tak jí to určitě věnuju,“ prozradil Muradov.

Že více než rok nezápasil, si nepřipouští. „Bylo, nebylo… Myslím, že mám teď nejlepší formu,“ uvedl rázně třicetiletý gladiátor. „Mentálně jsem taky připravený. Byl jsem nějakou dobu doma v Uzbekistánu, kde jsem se setkal s ministrem vnitra, zdravotnictví i s prezidentovým synem. Všichni mě ohromně namotivovali. Jsem zkrátka připravený a jedu pro vítězství.“

Přiznal však, že se loňské trable s koronavirem se na kondici projevily. Komplikace trvaly zhruba měsíc. „Špatně se mi dýchalo, bolela mě hlava, ale zvládl jsem to, jsem úplně v pořádku a mám skvělou formu,“ ubezpečil.

Muradov se stane jedním z aktérů turnaje UFC 257, který bude velmi exponovanou akcí. V hlavním duelu totiž nastoupí největší hvězda MMA Conor McGregor proti Dustinu Poirierovi. „To pro mě nic neznamená. Nezajímá mě, kdo dál tam zápasí, jdu si za svým cílem a snem,“ uvedl s klidem uzbecký bijec.

Jinak to ale vidí trenér Petr „Monster“ Kníže. Být v programu, kde svítí jméno McGregor, je mimořádná záležitost. „Je to jeden z důvodů, proč jsme se vůbec nerozmýšleli, jestli ten zápas vzít. Ale zase je pro nás důležitý náš souboj, ne tenhle. Každopádně je fajn být na takové kartě,“ přiznal kouč, kterého čeká už 30. ledna vlastní zápas na turnaji Oktagon 21. „Vracíme se 26. ledna. Je to prostě hektický. Není to ideální, ale já tu nabídku vzal dřív, než nabídli Machovi zápas. A jsem především trenér. Tohle je důležitá situace, takže ji musím upřednostnit,“ vysvětlil. Na domácím večeru se střetne s o osm let mladším Brazilcem Leandrem Silvou.

Muradov se svým týmem vždy reprezentuje dvě země a nosí přes ramena uzbeckou i českou vlajku. Tentokrát to možné nebude. V Abú Zabí mají vlastní pravidla. „V Americe a Evropě můžu mít dvě vlajky, tam ne,“ prozradil bojovník žijící od roku 2011 v Praze. „Ale jde o to, co je tady (položí ruku na srdce). Navíc mám i na chrániči zubů českého lva i vlajku, takže budou se mnou.“

Ač spěchal na let, nezapomněl Muradov pozdravit do kamery fanoušky. „Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří mi fandí. I těm, kteří mi nefandí, protože i díky nim makám a vyhrávám. Hodně štěstí, lásky, zdraví všem, a my jedeme pro další vítězství,“ dodal.

