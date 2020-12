Muradov na stejné akci jako McGregor! Střetne se s americkým veteránem

K souboji Andrew Sanchez vs. Machmud Muradov dojde 23. ledna na Yas Islandu • Instagram @bigmarcel24

Po smolném roce naskočí hned pod nejsilnější reflektory. Machmud Muradov se totiž představí na akci UFC 257, který uzavře souboj Conora McGregora s Dustinem Poirierem. V Abú Zabí 23. ledna prověří Andrewa Sanchéze z Ameriky. „Naskakuju zase jako náhradník, ale nevadí mi to. Velký turnaj a já jsem ready,“ komentuje Uzbek šanci zazářit na exponovaném galavečeru.

Na rok 2020 nebude po zápasnické stránce vzpomínat v dobrém. Ani jednou totiž nezápasil, přestože duelů měl domluvených hned několik. Machmud Muradov se tak mohl těšit jen z narození dcery Rumii, kterou má se zpěvačkou Monikou Bagárovou. Do příštího roku bude mít ale možnost vkročit mnohem lépe. Představí se totiž na stejném turnaji, jako hvězdný Ir Conor McGregor, který se utká v hlavní bitvě večera s Američanem Dustinem Poirierem.

„Naskakuju zase jako náhradník, ale nevadí mi to. Velký turnaj a já jsem ready. Mám měsíc do zápasu, připravím se a jdu pro další vítězství,“ říká o duelu Muradov. „Je mi jedno, kdo proti mně bude stát. Jdu pro vítězství, v březnu chci jít zase, pak v létě, do konce roku chci prostě udělat minimálně tři až čtyři zápasy,“ přeje si Uzbek plodnější období.

Jeho soupeřem bude Andrew Sanchéz. Američan s bilancí dvanácti výher a pěti porážek, který v UFC drží kladné skóre 5-3. Původně se měl dvaatřicetiletý bijec utkat s Andrem Munizem, Brazilec se však ze zatím neznámých důvodů nebude moci turnaje zúčastnit. Sanchéz figuruje v nejslavnější lize od roku 2016 a naposledy bojoval letos v srpnu, když v prvním kole knockoutoval Wellingtona Turmana.

To Muradov se měl v letošním roce představit hned několikrát. Nejprve s Anotniem Carlosem, který se v přípravě ale zranil. Poté se domluvil střet s Američanem Karlem Robersonem, ten ale zhatila opatření spojená s koronavirem. Smolný rok tak mělo uzavřít měření sil proti Krysztofu Jotkovi, jenže i Polák se zranil, a tak se našel náhradní soupeř Kevin Holland. Avšak aby toho nebylo málo, opět zasáhl nepříjemný vir, tentokrát napřímo, když se nakazil Muradov s týmem, poslední zápas Uzbeka se tak datuje na prosinec 2019.