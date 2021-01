Historie se opakuje! Trenér Chabib dovedl bratrance k vítězné premiéře

Šéf UFC Dana White ujistil - Ferguson vs. Nurmagomedov se odehraje • Profimedia.cz

Kariéru bojovníka ukončil loni v září. Jestli se někdy vrátí, se stále neví. Na zápasení každopádně Chabib Nurmagomedov nezanevřel. Na turnaji UFC on ESPN 20 v Abú Zabí doprovodil ve středu večer ke kleci bratrance Umara v roli trenéra. A mladší z Nurmagomedovů si připsal vítězství škrcením ve druhém kole. Přesně devět let poté, co se v lize snů stejným způsobem uvedl slavnější příbuzný.