Brutální koleno v UFC! Overeem odcházel s obličejem zalitým krví

Většina fanoušků už netrpělivě čekala na hlavní zápas večera mezi Alistairem Overeem a Alexanderem Volkovem. Když je náhle uchvátil mladík Cory Sandhagen. O jedenáct let staršího protivníka totiž po necelé půl minutě trefil naskočeným kolenem, které ukončilo zápas. Dopadlo přímo na bradu, Frankie Edgar zkameněl a bezvládně padl k zemi. „Myslím si, že jsem lepší než Pjotr Jan. (současný šampion bantamové váhy) Jsem úplně jiné monstrum, viděli jste to v posledních dvou zápasech,“ řekl Sandhagen po vítězství portálu MMA Junkie.

V kleci ale vypadal sklesle. Ne, že by si úspěchu nepovažoval, právě naopak, Edgar ale patří mezi žijící legendy MMA. Vidět ho ležet nehybně na podlaze tak nebyl příjemný pocit ani pro Sandhagena. „Je to skvělé, ale tohle je Frankie Edgar. Nechci se na něj takhle dívat. Ale lepší aby to byl on, než abych takhle skončil já, tak to v naší hře chodí,“ vysvětloval Američan po zápase.

Večer nedopadl podle představ ani pro dalšího legendárního bijce. Overeem totiž v bitvě s Volkovem nepředvedl takřka nic. Ve druhém kole se po taktické demolici poroučel na zem a otočil se k protivníkovi zády. Rozhodčí proto střet ukončil, čímž Nizozemci prokázal velkou službu. Po celou dobu zápasu totiž Volkov trefoval a postupně rozebíral čtyřicetiletého soka, kterému se obličej každou minutu zalíval krví víc a víc.

„Cítím se skvěle, tohle je moje chvíle, jdu si pro pás,“ začal Rus pozápasové intreview. „Jsem opravdu ve formě a viděl jsem, že ho můžu ve druhém nebo třetím kole ukončit. Viděl jsem jeho obličej. Měl spoustu tržných ran, jen jsem vyčkával na správný úder.“

Cesta za titulem tak pro Volkova může pokračovat, Overeem se s ním může nadobro rozloučit. Sám už před minulým duelem avizoval, že půjde o jeho poslední útok na opasek, po kterém ukončí kariéru. K tomu se zatím Nizozemec nevyjádřil, kolegové mají ale jasno. „Čas pověsit rukavice na hřebík,“ napsal zápasník UFC Kyle Nelson pod fotku na oficiálním Instagramu asociace. A podle reakcí fanoušků mu většina dává za pravdu.