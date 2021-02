Král Usman ubil kamaráda a má rekord. Parťák brečel a zlomil i vítěze

Zápas s obrovským příběhem. Dva parťáci, kteří sedm let trénovali v jednom týmu, se postavili tváří v tvář, aby zjistili, kdo je nejlepším bijcem velterová váhy na planetě.

Jasnou odpověď dal divákům Kamaru Usman na začátku třetího kola, když Gilberta Burnse ukončil údery na zemi. Zklamaný Brazilec se přímo v oktagonu neubránil slzám, a když vítěz viděl, jak těžce prohru bere, málem jej to také zlomilo.

„Vím, jaký je to pocit, když prohrajete. Mám ve statistikách prohru, nejsem perfektní. Taky jsem věděl, jak moc toužil uspět,” řekl v pozápasovém interview Usman, který vylepšil profesionální bilanci na osmnáct výher a jednu porážku. „Protože jsem musel být tím, kdo ho zastaví, málem mě to uvnitř zlomilo.”

Once friends, then foes.



Usman & Burns embrace at the conclusion on #UFC258 🤝 pic.twitter.com/uwPdtWQfHT