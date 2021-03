UFC 261 s diváky! Na odvetu Usmana s Masvidalem jich v hale bude 15 tisíc

Může to znít jako sci-fi, ale je to tak. Do ochozů arény v Jacksonvillu se na UFC 261 vrátí fanoušci. Hlavní zápas mezi Kamarem Usmanem a Jorgem Masvidalem jich bude sledovat 15 000. Stane se 24. dubna, na odvetu tak dostane vyzyvatel šanci plně se připravit. Loni v červenci totiž naskakoval do bitvy jako náhrada a dozvěděl se o ní jen týden předem. Nyní se pokusí přetrhnout sedmnáct duelů dlouhou šňůru vítězství šampiona Usmana.