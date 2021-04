Druhý výprask za tři týdny. Holland jasně prohrál na body s Vettorim

Po pěti výhrách v řadě přišel návrat do reality. Kevinu Hollandovi chybí oproti špičce střední divize jeden důležitý aspekt zápasení. Boj na zemi. Po pětikolové dominanci právě v zápolení na podlaze od Dereka Brunsona jej na sobotním turnaji UFC on ABC 2 stejným způsobem přemohl také Marvin Vettori. Ital se tak opět posunul k vytoužené odvetě s šampionem Israelem Adesanyou.

MMA platí jasně za nejkomplexnější bojový sport. Což je možná škoda pro Kevina Hollanda. Na špičkového zápasníka má totiž viditelné mezery v obraně proti strhům a následné práci ze zad. A přestože je v postoji extrémně nebezpečný, soupeři dokážou těchto nedostatků jednoduše využívat, což po Dereku Brunsonovi potvrdil nyní po třech týdnech také Marvin Vettori.

„Věděl jsem, že je to divoch. Proč bych s ním klinčoval a riskoval? Prostě jsem ho strhával na zem,“ krčil po vítězství Vettori rameny. „Ale byl lépe připravený než v posledním zápase. Chtěl víc vyhrát, takže se mnohem víc snažil vstávat.“

To se ale Američanovi nedařilo. Z celkových pětadvaceti minut jej protivník na zemi kontroloval celých dvacet a sekundu k tomu. Když se přitom boj odehrával v postoji, Holland hrozil každým úderem, za necelých pět minut na nohou ale nedokázal zasadit fatální úder, který by ukončil bitvu, a tak podruhé za sebou prohrál.

To Vettori připsal po těsné prohře se současným šampionem Israelem Adesanyou páté vítězství za sebou a pečetil tím pozici nejlepšího Evropana střední váhy. S výkonem ale úplně spokojený nebyl. „Chtěl jsem ho ukončit, ale nešlo to. Ale pořád to bylo 50-44 na body, takže dominantní výkon,“ komentoval Ital po zápase. „Je těžké ho dostat. Jsem z toho trochu naštvaný. Podal jsem dobrý výkon, ale usiluju o dokonalost.“

Rodák z Trentina se vyjadřoval také k změně soupeře na poslední chvíli, původně měl totiž bojovat s Darrenem Tillem, ten si ale v přípravě zlomil klíční kost. „Chtěl jsem hrozně moc zápasit. Když mi řekli, že se Till zranil, odpověděl jsem, že budu bojovat s kýmkoliv,“ vracel se Vettori k předzápasovým změnám. „Dokonce jsem po nich chtěl, ať mi domluví zápas v polotěžké divizi. Jsem hráč, nemám problém!“

Při otázce, jakého soupeře by si přál příště, se nerozpakoval ani vteřinu. Nikdo nemohl čekat jinou odpověď než že Israela Adesanyu. Slovní přestřelky s nigerijským králem divize se neustále opakují už od prvního vzájemného souboje, který byl ale velmi těsný. Adesanya vyhrál v říjnu roku 2018 na body split decision, což znamená, že jeden rozhodčí určil za vítěze Vettoriho, další dva ale byli opačného názoru.

Na titulovou odvetu si ale nejspíš italská kometa ještě počká. Dalším v řadě by totiž měl být Robert Whittaker, minimálně v případě, že příští týden dokáže přetlačit Kelvina Gasteluma. I s tím už si v minulosti šampion poradil, když ho v roce 2019 knockoutoval a obral o titulový opasek. Pro Vettoriho se tak jako ideální možnost nabízí brazilský bombardér Paulo Costa.