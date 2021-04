Tři tituly UFC v sázce: Usman vs. Masvidal i drsné dámy před diváky

Duel Masvidal vs. Diaz je v ohrožení. Slavnému rebelovi Diazovi totiž antidopingová organizace USADA našla v těle zakázanou látku SARM • Profimedia.cz

Kdo je největší gangster ve světě MMA? O tom se mělo rozhodnout 2. listopadu v New Yorku během turnaje UFC 244 při zápase Jorgeho Masvidala s Natem Diazem • Profimedia.cz

Fanoušci MMA zřejmě přijdou o vyhlížený zápas mezi Jorgem Masvidalem a Natem Diazem při UFC 244 v New Yorku • Profimedia.cz

Střetli se loni v červenci a byla z toho jednostranná záležitost. Kamaru Usman tehdy na body jasně porazil Jorgeho Masvidala a ubránil opasek velterové váhy UFC. Mělo to však jeden háček. Vyzyvatel nastupoval do souboje jako náhradník a na přípravu měl pouze šest dní. A tak se na sociálních sítích i mezi experty vyrojila spousta názorů, že si Masvidal zaslouží odvetu s plnohodnotným kempem.

Američan však od prohry ani jednou neslavil triumf, a tak se leckdo může nad tímto zápasem podivovat. Usman na tiskové konferenci vysvětlil, proč tomu tak je. „Buďme upřímní, čtrnáctkrát v kariéře jsi prohrál, z toho sedmkrát v UFC,“ otočil se Nigerijec na soupeře. „Sedíš tady, protože jsem si tě vybral. Vévodím závodu a ty jsi první, koho předjedu o kolo.“

Usman chce ukázat, že ani několikatýdenní kemp protivníka výsledek nezmění.

Stejným sebevědomím oplývá i dlouhodobá královna muší váhy Valentina Ševčenková. Šampionku z Kyrgyzstánu prověří Jéssica Andradeová. Brazilská mlátička předloni držela titul o divizi níž, vidina střetu s Ševčenkovou ji ale přiměla, aby se přesunula.

„Mám pořád stejný cíl. Chci dokázat, že jsem nejlepší,“ řekla na tiskové konferenci šampionka. „Očekávám naprostou dominanci, protože tak to mám v hlavě nastavené.“

Poslední titul pak obhajuje Weili Zhang z Číny, která o něj připravila právě Andradeovou. V hmotnostně nejnižší divizi, tedy slámové, se o něj popere s Američankou Rose Namajunasovou. Číňanka disponující skvělým postojem neprohrála už od roku 2013. V úvodním střetu kariéry padla na body, od té doby ale čítá její vítězná šňůra dvacet jedna úspěchů.

Všichni bojovníci se mohou po dlouhé době těšit na diváckou kulisu. UFC se konečně přesouvá z centra APEX v Las Vegas do VyStar Veterans Memorial Areny ve floridském Jacksonvillu, do níž se vejde až 15 tisíc fanoušků. Znamená to také přechod ke standardní větší kleci, ta v APEXu měla totiž o pět stop menší průměr.

Hlavní karta turnaje UFC 261

Velterová váha do 77 kilogramů – titulový zápas

Kamaru Usman (Nig.) vs. Jorge Masvidal (USA) - ONLINE přenos zde »

Slámová váha do 52 kilogramů

Weili Zhang (Čín.) vs. Rose Namajunasová (USA) - ONLINE přenos zde »

Muší váha do 57 kilogramů

Valentina Ševčenková (Kyrg.) vs. Jéssica Andradeová (Braz.) - ONLINE přenos zde »

Střední váha do 84 kilogramů

Uriah Hall (Jam.) vs. Chris Weidman (USA) - ONLINE přenos zde »

Polotěžká váha do 93 kilogramů

Anthony Smith (USA) vs. Jimmy Crute (Aus.) - ONLINE přenos zde »