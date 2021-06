Neporažený golem. Gane vítězí i přes státní zákaz, další výzva je Rus

Prohrávat? Neexistuje! Francouzský bojovník Ciryl Gane je jednou ze dvou těžkých vah UFC, která ještě neodcházela z oktagonu poražena. Musel se přitom vypořádávat se složitými podmínkami, ve Francii bylo MMA do začátku roku 2020 zakázáno. Už v neděli nad ránem nastoupí rodák z Paříže k šestému souboji v nejslavnější lize, na turnaji UFC Fight Night 190 vyzve ruskou mlátičku Alexandera Volkova.

Svítící nula v kolonce proher, v těžké divizi vskutku nevídaná věc. Napříč UFC se touto statistikou mohou pochlubit pouze Alexander Romanov a Ciryl Gane. Druhý jmenovaný bude neporazitelnost bránit v noci ze soboty na neděli v rámci hlavního zápasu dalšího z galavečerů slavné americké organizace.

CIRYL GANE Narozen: 6. května 1990 (31 let) v Paříži Výška/váha: 196 cm/112 kg Profesionální bilance: 8:0 Tým: MMA Factory Největší úspěch: v kariéře prozatím neprohrál, bilance v UFC 5:0

První profesionální souboj přitom absolvoval až v polovině roku 2018, situace v domovině mu příliš nepřála. Smíšená bojová umění byla totiž v zemi galského kohouta tabu. Když se loni v lednu změnily zákony a MMA bylo konečně uznáno jako legitimní sport, Gane z toho měl ohromnou radost.

„Už teď máme spoustu kvalitních bojovníků, ale je to komplikované. Museli totiž projít přes béčkové organizace, protože MMA u nás zakázali,“ řekl momentálně nejlepší francouzský bijec před loňským střetem s Juniorem dos Santosem. „Je to šílené. Náš potenciál je obrovský, MMA teď bude jenom růst.“ Gane je středobodem fanouškovského zájmu ve Francii. Pokud porazí i Volkova, připíše si další významný úspěch. Vyhrát v divizi do 120 kilogramů prvních šest duelů pod UFC se totiž povedlo pouze Francisi Ngannouovi, Cainu Velasquézovi a dos Santosovi. Téměř dvoumetrový kolos má tak šanci stát se čtvrtým v pořadí.

A čím to, že je Gane tak úspěšný? Má základ v thajském boxu, z něhož si, mimo sedmi vítězství bez prohry, přenesl také skvělý pohyb, rozsáhlou škálu používaných úderů a výbornou obranu. Navíc se na rozdíl od mnoha protivníků nikam nežene, postupným a kontrolovaným tlakem pomalu rozebírá soupeře, až najde skulinku, jak jej ukončit.

Nezaostává přitom ani na zemi. V kariéře už si připsal tři vítězství submisí a Don’Taleho Mylese ukončil například na páku na nohu (heel hook), což je jedna z technik, které se podaří utáhnout spíše ojediněle. Nechybělo mnoho a místo soubojů v kleci se mohl prohánět po boku Kyliana Mbappého a Antoina Griezmanna při právě probíhajícím EURO. „Před pár lety jsem byl na cestě stát se profesionálním fotbalistou. A teď jsem tady, zápasím o své živobytí,“ stojí v tweetu oficiálního Ganova profilu z roku 2019. Při hraní fotbalu se živil jako prodavač luxusního nábytku, pak se ale rozhodl dát výpověď, sundat kopačky a přesunout se do klece.