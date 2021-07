Kincl: Ke Conorovi mi respekt neseděl. Poirier je pro mě favorit

Patří mezi největší stratégy na tuzemské scéně. Pečlivé studování protivníků a ostatních zápasů MMA je pro Patrika Kincla nedílnou součástí přípravy. Conora McGregora s Dustinem Poirierem má tak nastudované jako málokdo. „Irova velká zbraň je tlak v úvodních dvou kolech. A když s tímhle nastoupí, tak může Dustina ukončit,“ myslí si český bijec působící v polské asociaci KSW.

Co říkáte na trilogii mezi Conorem McGregorem a Dustinem Poirierem?

„Mně osobně to smysl dává. Mají to 1:1, takže jsem zvědavý, jak to dopadne.“

Poirier dokonce upřednostnil další střet s Conorem před titulovou bitvou.

„Asi ho chápu. Pro něj je to zajímavější i z hlediska proma, ale zároveň chce ukázat, že to nebyla náhoda a dokáže Conora znovu porazit. Trochu se tím chce vykoupit z toho prvního souboje. (V září 2014 vyhrál McGregor TKO v 1. kole)“

A podaří se mu to?

„Myslím si, že Dustin na Conora našel recept. Navíc pro mě McGregorova hlavní kariéra skončila boxerským zápasem s Floydem Mayweatherem. Už není tím, kým býval, a jsem zvědavý, jak k tomu zápasu a celé přípravě nastoupí. Myslím si, že to s ním hodně otřáslo, takže bude záležet, v jaké formě se vrátí. Ale Dustin je pro mě favorit.“

168 Tolik dní dělí druhý a třetí vzájemný zápas Conora McGregora s Dustinem Poirierem.

V letošní bitvě hrály hlavní roli calf kicky (kopy na lýtko), jakou proti nim podle vás vymyslí McGregor taktiku?

„Toho se nebude muset tolik bát, protože strategii určitě lehce změní i Dustin. Budou připraveni na to, že Conor na tomhle zamakal a nijak extra ho to neohrozí. Musí určitě změnit postoj, nemít přední nohu tak vepředu a vytočenou. Měl by sázet na svůj pohyb, kterým vždycky celou divizi převyšoval. Je to fyzicky náročnější, ale Conor s tím umí pracovat, dostat se k soupeři. Dustin může přijít s nějakým wrestlingem, aby ho unavil, ale to se dá vyřešit pohybem, že bude poskakovat a nezůstane na místě.“

Favorizujete Poiriera, ale kdyby přece jen vyhrál McGregor, dostane podle vás od UFC rovnou titulový zápas?

„Určitě. Pro UFC by to byl obrovský tahák. I když měl být vyzyvatelem Dustin, tak si myslím, že by vedení vymyslelo cestu, jak tam dostat Conora. I když tomu poslední zápasy úplně neodpovídají, ale je to natolik zajímavý souboj, že by se to mohlo stát.“

Co by pro něj a dejme tomu pro celé UFC znamenalo, kdyby prohrál?

„Myslím, že pokud prohraje, tak jsme hodně blízko tomu, že Conora v zápasech moc neuvidíme.“

Takže by mohl ukončit kariéru?

„Nemyslím si, že by to udělal až takhle. Ale mohl by fungovat v pozici jako například Nate Diaz, který bojuje jednou za čas a bere jen zajímavé zápasy. Takový by mohl nastat scénář, že už Conora neuvidíme tak často, ale třeba jednou za rok nebo dva v nějaké větší vypromovatelné bitvě.“

Ale už se nebude mluvit o králi Conorovi…

„Jojo, takhle to vidím. S tím už klidně můžeme přestat, ta jeho jízda už podle mě skončila.“

Říkáte, že hlavní kariéru ukončil zápasem s Mayweatherem. Co ho změnilo?

„Tak jestli je pravda, co se říká, že pochází z chudých poměrů, tak je to jasné. Peníze a sláva. Je hrozně těžký představit si to v jeho kůži. Z nějaký bubliny, kdy ho znali jen lidi kolem, ho najednou poznává celý svět. Nemůže si v klidu ani zajít do restaurace. Najednou do toho přijde i byznys, takže si myslím, že na ten sport není tolik času a hlavně se člověk nechce zavřít na iks hodin denně do tělocvičny, když se mu otevřela spousta možností. To si myslím, že je kámen úrazu pro sportovní stránku.“

Oproti lednovému zápasu už mezi nimi opět panuje rivalita a trochu nepřátelství. Myslíte, že to může McGregorovi pomoci?

„Určitě. Takhle si ho asi všichni vybavujeme nejvíc a mohla by to pro něj být důležitá součást toho, že jde válčit s nepřítelem. Mně se na jednu stranu líbil ten respekt, ale hrozně mi k němu neseděl. Takže jsem zvědavý, jak to pojme, a myslím, že tam trochu zazlobí.“

Už jste prozradil, koho favorizujete, jak bude ale podle vás zápas probíhat?

„Conorova velká zbraň je tlak v úvodních dvou kolech. A když s tímhle nastoupí, tak může Dustina ukončit. Pokud ale přijde tenhle tlak, tak se Američan pokusí wrestlit, aby soupeře vyždímal. První dvě kola by měl mít převahu McGregor a dál Poirier, ale i v úvodu duelu může z kontru něco trefit.“