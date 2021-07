Hvězdy UFC tipují: McGregor už není tak hladový, ale chce se pomstít

Do očekávané trilogie zbývá pár hodin. Fanoušci i zápasníci z celého světa se těší na třetí díl série mezi Conorem McGregorem a Dustinem Poirierem. V zahraničích médiích se tak stále opakuje stejná otázka: Kdo vyjde z duelu jako vítěz? Bojovníci nejslavnější ligy vidí jako mírného favorita Američana. „Už to není ten hladový bojovník, jakým býval, který se probouzí každý den brzo, chodí spát pozdě a jenom trénuje, jí, spí a zápasí,“ říká o irské hvězdě například Colby Covington.

Michael Bisping (Anglie) bývalý šampion střední váhy Tip: Dustin Poirier „Můj tip – Dustin Poirier. Nechci být přehnaně sebevědomý, protože Conor je nažhavený. A neexistuje nic, co by vás motivovalo víc, než když vás někdo ztrapní. Conor byl naposledy ztrapněn. Lidi mluvili o tom, jak pokorný byl při porážce. Samozřejmě, vždyť musel, dostal knockout. Opravdu byl vypnutý, ne dlouho, ale na sekundu ztratil vědomí, takže byl ztrapněn. Předpokládal bych, že bude v nejlepší životní formě, protože nechce, aby se to stalo znovu. Chce pomstu. Peníze jsou skvělé, tituly taky, ale tohle je víc, jde o čest. Muž proti muži, celý svět to bude sledovat, vydělá si hromadu peněz, ale nejdůležitější věc, kterou dává všanc, je jeho čest. A protože to staví do tak osobní roviny, vytváří si na sebe ještě větší tlak, ale to je super. Z toho těží, to jsou situace, ve kterých září.“ Michael Bisping (vlevo) v souboji s Andersonem Silvou • Foto Profimedia.cz

Henry Cejudo (USA) bývalý šampion muší a bantamové váhy Tip: Dustin Poirier „V mých očích nevidím Conora jako vítěze. Myslím, že se dočkáme stejného výsledku, Poirier ho znovu ukončí. Ten zápas možná dojde do třetího kola, ale stejně ho Dustin ukončí. Nevím jak, možná opět těmi kopy, možná boxem. Ale pořád…Není to bitva nejlepšího s nejlepším, jsou to jen dva chlápci, kteří zápasí o něco, protože Chabib Nurmagomedov už bojovat nechce. Přitom by je oba zabil.“ Henry Cejudo porazil ve druhém kole Dominicka Cruze TKO a ohlásil konec kariéry • Foto Nova Sport 2

Michael Chandler (USA) 4. místo v žebříčku lehké váhy Tip: Conor McGregor „Myslím, že Conor může udělat nějaké změny, které ve třetím zápase přinesou ovoce. Ale taky vím, že Dustin Poirier je jedním z nejlepších a nejtvrdších chlapů v divizi. Oba už toho druhého dokázali ukončit a mají velkou šanci vyhrát, oba jsou výborní v postoji. Dobře si vybírají momenty, kdy vyslat jaký úder, ale myslím, že Conor je trochu napřed. Vždycky se musíte přiklonit ke Conorovi, zvlášť když už zase není pan hodný. Takže se může Poirierovi dostat do hlavy.“ Michael Chandler prožil na začátku roku debut v UFC • Foto Profimedia.cz

Colby Covington (USA) 1. místo v žebříčku velterové váhy Tip: Dustin Poirier „Tipuji, že to bude probíhat stejně jako posledně. Conor už si vydělal, získal spoustu peněz zápasem s Floydem Mayweatherem a z byznysu s jeho whiskey. Už nemá, co by si dokazoval. Není motivovaný, to můžete vidět v jeho posledních duelech. Už to není ten hladový bojovník, jakým býval, který se probouzí každý den brzo, chodí spát pozdě a jenom trénuje, jí, spí a zápasí. Takže si myslím, že uvidíme stejný výsledek. Dustin Poirier vyhraje.“ Colby Covington (vlevo) v souboji s Kamarem Usmanem • Foto profimedia.cz

Georges St.-Pierre (Kanada) bývalý šampion velterové váhy Tip: Conor McGregor „Kdybych byl Dustinem Poirierem, pokoušel bych se o stejnou věc jako posledně, tedy calf kick. Když vysílal ty kopy, McGregorovi se všechno rozpadlo, nebyl na ně připravený. Dustin totiž nebyl známý touhle zbraní a překvapil všechny. Pokud chcete být úspěšní, musíte se umět přizpůsobit. A Conor je v tom vážně dobrý. Proto byl šampionem a stále je tak skvělým bojovníkem. Vždycky ze začátku hodně tlačil, ale musí si dávat pozor na tuhle zbraň. Tipuji, že Conor vyhraje.“ Georges St-Pierre během souboje v UFC v roce 2017 • Foto Profimedia.cz

Robert Whittaker (Austrálie) 1. místo v žebříčku střední váhy Tip: Dustin Poirier „McGregor byl opravdu dobrý, než prohrál. (směje se) Tak to většinou chodí. Myslím, že Poirier vydrží déle, když bude zápas postupovat do pozdějších kol. Kdybych si musel vsadit, tak bych asi vsadil na Poiriera.“ Robert Whittaker na turnaji UFC Fight Night 174 přemohl Darrena Tilla na body • Foto profimedia.cz

Dan Hardy (USA) bývalý zápasník UFC, současný expert a komentátor Tip: Conor McGregor „V 80 % případů bych vybral Poiriera. Kdyby zápasili desetkrát, tak Dustin podle mě vyhraje sedmkrát nebo osmkrát. Má sílu, je tvrdý. Ví, co od Conora očekávat a myslím, že si dokáže pohlídat jeho levačku, až do doby, než se McGregor unaví, a pak to rozbalit. Takže…McGregor vyhraje. Protože technicky vzato, McGregor je prostě lepší bojovník, určitě je lepší v postoji. A Poirier má mezery nehledě na to, s kým zápasí. Podle mě duel ukončí v prvním kole, protože když Conor trefí, Dustin se poddá jeho levačce, stejně jako ostatní. Conor má od přírody sílu, je rychlejší, a pokud tam přijde a bude hrát svoji hru plnou inteligentních rozhodnutí a kalkulací, tak je i chytřejším zápasníkem.“ Bývalý zápasník UFC, nyní expert a komentátor Dan Hardy • Foto profimedia.cz

Anthony Smith (USA) 6. místo v žebříčku polotěžké váhy Tip: Dustin Poirier „Původně jsem myslel, že to bude úplně stejná písnička se stejným výsledkem. Ale když jsem slyšel Conora mluvit o tom, jak bude muset změnit pohyb, aby líp přijímal ty kopy na lýtko, tak mě to trochu znejistilo. Abych se přiznal, pořád věřím, že Poirier vyhraje, ale nemyslím si, že to bude tak jednostranné jako konec toho lednového duelu. Conor se zdá po prohře opravdu motivovaný, určitě ho uvidíme v lepší formě. Ale dlouho jsem od něj neviděl nic nového. Když prohraje, tak je poté víc namotivovaný, v lepší fyzické kondici, víc dře. Ale aby uspěl proti Dustinovi, musí přijít s něčím novým.“ Anthony Smith (vpravo) a jeho ostrá pěst • Foto Profimedia.cz