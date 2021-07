Přípravu narušují pomluvy o rozchodu. Neřešte s*ačky, vzkázal Muradov

Čeká jej další velká výzva v UFC. 28. srpna nastoupí Machmud Muradov do klece proti zkušenému Američanovi Geraldu Meerschaertovi. Bojovník z Uzbekistánu, žijící v Praze se tak snaží plně věnovat přípravám na tvrdou bitvu. Potřebný klid mu ale občas narušují pomluvy o tom, že se rozešel se svou partnerkou Monikou Bagárovou, s níž má roční dceru. „Lidi se mě pořád ptají ‚Vy jste se rozešli?‘ Už je to masakr, fakt to nechápu,“ podivuje se nad nesmyslnou kauzou populární bijec.

Kdo zná Machmuda Muradova, ví, že má snad pořád dobrou náladu. Vždy rád vtipkuje a je plný energie. Nejinak tomu bylo na začátku následujícího rozhovoru. Když ale došlo na údajný rozchod s partnerkou, bylo znát, že jej toto téma delší dobu štve. A ne tak kvůli sobě, jako právě kvůli přítelkyni a malé dcerce. Všech, kdo šíří pomluvy o rozpadu vztahu se tak jen ptá: Co z toho máte?

28. srpna vás čeká další zápas v UFC, jak jde příprava a jak se celkově cítíte?

„Dobře. Je to poprvé za mojí kariéru v UFC, kdy před soubojem odjedu celou přípravu. Ale už je toho na mě hodně. Hodně dlouhá příprava a hodně těžká. Ale cítím se fakt dobře, těším se na zápas a věřím tomu, že tam ukážu toho Macha, kterého všichni znají.“

Takže jde vše podle plánu, žádné komplikace?

„Mám spoustu malinkých zranění, které mi vadí. Občas mě prostě někde bolí, ale nebudu si stěžovat.“

Co vás například bolí, můžete prozradit?

„Pravá ruka. Rameno trochu, není to ale tak, že bych to nezvládal, jen mi to trochu vadí. Ale co dělat? Lepší už to nebude, je to věkem, no.“ (pousměje se)

Soupeřem vám bude Američan Gerald Meerschaert. Jak ho hodnotíte jako zápasníka?

„Je dobrej. Věřím ale tomu, že ho dokážu ukončit v postoji.“

Je to celkem škrtič, většinu výher má škrcením.

„Já ho taky můžu uškrtit. (směje se) Věřím, že bude dobrý. Mě ale určitě nehodí na zem, stoprocentně. Když neudělám chybu, pohlídám si to. Mám lepší práci nohou, na zemi taky něco umím. Myslím, že jsem výbušný, rychlejší. Ano, on má něco za sebou, má super grappling a je nejlepší v historii UFC v ukončení zápasníků submisí, má jich nejvíc v mé váhovce. Někde jsem zaslechl, že to bude můj nejtěžší soupeř, zkouška pro mě. Uvidíme. Věřím tomu, že půjde o dobrý zápas a vše si pohlídám.“

Dlouhou dobu jste strávil doma v Uzbekistánu, vrátil jste se na konci června. Co vás tam tak dlouho zdrželo?

„Rodinné problémy, tak jsem se tam musel zůstat déle. Rodina je rodina. Můj táta je nemocný, spadl a má problémy s páteří, musel jsem zařídit doktory a vše kolem. Byl jsem tam zkrátka podporou, hlavně pro mámu.“

V Uzbekistánu rozjíždíte i MMA organizaci TAMERLAN, jak to jde?

„Dobrý! Po zápase poletím domů a udělám tam první turnaj.“

Nešlo si ale taky nevšimnout, jak se vaše dlouhodobější nepřítomnost v Praze začala řešit v médiích. Dokonce se psalo o vašem rozchodu s partnerkou Monikou Bagárovou. Co na to říkáte?

„Jen to, že lidi řeší, co by řešit nemuseli. Ať řeší raději svoje problémy, svůj život, než aby řešili ten můj. Nechápu, odkud vzali, že bychom se rozešli. Tomu fakt nerozumím. Asi to někdo začal vykládat, ale my jsme v pohodě. Jsem rád, že mám ženu, mám zdravou dceru… My jsme se třeba ani s Monikou nepohádali, všechno funguje. Fakt tomu nerozumím.“

Takže jste se z titulků dozvěděli, že jste se rozešli?

„Jo jo, ptal jsem se Moniky: ‚My jsme se rozešli, lásko?‘ (směje se). Myslím ale, že to vzniklo tím, že nedávám na Instagram moc rodinu. Lidi moc žijí sociálními sítěmi. Ale já jsem vždy říkal, že osobní život nechci uveřejňovat.“

Vás jako bojovníka takové kauzy dokážou nějak nabourat?

„Mně je to jedno. Beru v pohodě, ať píšou cokoliv, mně je to fuk. Ale Monika je zpěvačka, hodně citlivá, kvůli ní, mi to fakt vadí. Byla z toho hodně smutná.“

Jestli se nepletu, tak jste se naopak přestěhovali nedávno do většího domu, je to tak?

„Ano, máme lepší, větší barák. Kdybychom se rozešli, přece bychom ho nekupovali, to by byla hloupost. Ale já hlavně nechápu, proč lidi řeší víc náš život, než ten svůj. Nevím, co jim je.“

Mimochodem jak vás řeší média v Uzbekistánu?

„Jsem tam známý hodně. Zajímají se o mě, ale ne, že by tam psali takové pomluvy. To rozhodně ne.“

Měl byste nějaký vzkaz pro ty, co tak řeší váš údajný rozchod?

„Ať řeší svůj život, ne nějaké s*ačky a nechají mě a mou ženu být. To se nedělá. Kdyby to byla alespoň pravda, ale tohle je opravu vymyšlená s*ačka. A opravdu hodně se to rozjelo. Je to lež, jsme spokojení. Díky Bohu, že je moje dcerka ještě malá a nerozumí tomu. Opravdu je to nesmysl a nechápu, proč to lidi dělají, co z toho mají.“

Když zmiňujete dcerku Rumiu, jak si užíváte otcovství? Jak vás tato nová role změnila?

„Je to tak, že když jsem unavený, všechno mě bolí, přijdu domů, podívám se na malou a je vše v pořádku. To je radost. Je zdravá, usmívá se… Tím jak hodně podporuji charitu, tak často vidím nemocné děti, které nemohou sami dělat to, co my ostatní. Naše zdraví je to nejdůležitější. Lidi by si měli vážit toho, co mají. Nemá to každý. A neměli by řešit, kdo se rozešel a nerozešel. I když se někdo rozejde, tak je to přece jeho věc. Kdo se rozešel, kdo sešel… Tohle nikdy nepochopím.“

Na druhou stranu máte neuvěřitelné množství fanoušků…

(skočí do řeči) „Ano, těm bych chtěl moc poděkovat za zprávy podpory, které mi posílají.“

Hodně se taky řešilo, že nebudete do klece UFC už nastupovat s českou vlajkou, jen uzbeckou. Ještě vám to lidé nějak vyčítají?

„Občas. Ale jak říkám, beru Česko jako druhý domov, ale na zápasech už nebude česká vlajka, protože doteď čekám na to, aby mi Česká republika přidělila trvalý pobyt. Zatím čekám marně, tak dobře, já už nebudu českou vlajku brát. Mám rád Česko, respektuji tu lidi, mám hrozně moc fanoušků a začínal jsem tu, to je vše pravda. Ale ten stát mě nerespektuje. Vlajka je symbol státu. Pokud ten mě neuznává, proč já bych musel? Proto vlajku brát nebudu. Ale po zápase stejně vždy poděkuju lidem, kteří mi pomáhali a podporují mě. Kdyby mě stát respektoval, nosil bych vlajku s radostí, jako předtím. A když se to tak vezme, já byl první Čech, který vyhrál svůj premiérový zápas v UFC. A myslím si, že by mě stát mohl už přijmout.“

Nicméně česky vás na UFC uslyšíme dál mluvit, jako to bylo i po poslední výhře?

„Jasně! Bez toho to nejde.“