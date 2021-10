„Náhradník“ Procházka: Už nejsem street Jirka. Trénoval na oba soupeře

Muž ve stínu s šancí na historický úspěch. To je momentálně Jiří Procházka. Před turnajem UFC 267 v Abú Zabí se veškerá pozornost upírá k dvojici Jan Blachowicz a Glover Teixeira. Kdyby však jeden z aktérů nemohl za týden do titulového souboje nastoupit, z pozice oficiálního náhradníka zaskočí bojovník z Hostěradic. „Dá se říct, že věci, na které jsme se zaměřovali, lze využít v obou zápasech,“ je přesvědčený český samuraj.

Nejúspěšnější trio tuzemské MMA scény přišlo, jak je tomu zvykem, na páteční tiskovou konferenci s dobrou náladou. Jiří Procházka zaujal dalším z bojových účesů, kdy zase od minula trochu vylepšil vlasovou anténu, a odlišnými botami. Na jedné mu dodával sílu komiksový Hulk, na druhé zase bájný Thor s kladivem. Trenéři Martin Karaivanov s Jaroslavem Hovězákem si ale naopak pochvalovali, že se jejich svěřenec už nepokouší o nadlidské tréninkové dávky, což se pozitivně podepsalo na celé přípravě.

JIŘÍ PROCHÁZKA Narozen: 14. října 1992 (29 let) v Hostěradicích Výška/váha: 193 cm/93 kg Profesionální bilance: 28:3 Tým: Jetsaam Gym Největší úspěch: první Čech v hlavním zápase UFC. Nejlépe umístěný Čech v historii

Čeká vás premiéra v nezvyklé pozici náhradníka, trénoval jste tak na dva soupeře naráz. Jak byste celou přípravu zhodnotil?

„Skvěle! Zaměřil jsem se na konkrétní věci, některých bylo víc, jiných zase míň, než jsme v prvopočátku plánovali. Jelikož jsem to měl celou dobu v hlavě, tak vidím posun a jdeme do toho s tím, že jestliže případný zápas klapne, jsem na něj připravený.“

Mohl byste zmínit, jaké konkrétní věci máte na mysli?

„To jsou naše interní věci. Ani ne tak přímo na zápas, ale pro odstranění chyb a na co se zaměřit, abych se v boji zase o něco posunul.“

Takže tréninky zaměřené výhradně na Jana Blachowicze nebo Glovera Teixeiru neprobíhaly?

„Dá se říct, že věci, na které jsme se zaměřovali, lze využít v obou zápasech. Beru to komplexně a všechno se krásně doplňuje, takže bych to použil, i kdybych se chystal pouze na jednoho z nich.“

Připravujete se nějak psychicky na to, že potvrzení zápasu může přijít pár hodin před ním, a nemáte několik měsíců jistotu, s kým a kdy se utkáte?

„Nijak se na to nezaměřuju, prostě to nechávám vyplynout. Je to kouzlo okamžiku.“

Před pár dny jste prozradil, že už trochu upouštíte od nedělních náročných ‚BJP‘ tréninků. Co přesně jste změnil?

„Snažím se to úplně dotáhnout, což se mi zatím nepodařilo. A ještě to asi chvíli potrvá, protože jsem v tom takovej splašenej. Pokoušel jsem se rozvrhnout ty nedělní tréninky, do kterých jsem dával všechno, do celého týdne. Při těch nedělních trénincích jsem jel to, co jsem sám chtěl a kde jsem viděl chyby. Bral jsem to proto osobněji, a těm ostatním jsem nedával takovou důležitost. Teď už beru všechny tréninky stejně důležitě. Když se jedou BJPéčka, tak to tělo nestíhá, no.“

Nejde se nezeptat na váš účes. Máte v něm zakomponované barvy, značí něco?

(trenéři i Procházka se rozesmějí) „Tihle dva do mě rejou, že to bylo schválně…Ale to bylo spontánně! Dal jsem si tam bílou a červenou. Červená je taková agresivní a bílá je mistrovská barva. Jsou tam, protože mě tuhle přípravu hodně provází. A oni do mě šijou, že jsem si udělal polskou vlajku. Ale přece tam mám ještě hnědou (barva vlasů). Pro mě je důležitý, že mi zůstala anténa. Vepředu jsem si to nechal trochu narůst, abych pak měl nějaký další účes, takže jsem to nechtěl úplně holit a nechal jsem si tu jen takový chroští.“

Šampion polotěžké divize Blachowicz se nedávno vyjádřil, že byste měl zápasit s Alexandarem Rakičem, aby se rozhodlo o tom, kdo bude jeho dalším vyzyvatelem. Co říkáte na toto vyjádření?

„Mně byla přislíbena po zápase s Dominickem Reyesem titulová možnost, tak nevím, proč tohle Blachowicz znovu zmiňuje a opět se snaží jenom vhodit nějakou překážku mezi mě a případného vítěze titulového duelu. Nevím, jestli se tím něčemu vyhýbá… Jeho záměr neznám, je mi to jedno a absolutně to ignoruji, protože konečné rozhodnutí je na UFC. A naše komunikace s organizací je taková, že jdu jako náhradník titulového zápasu, a pak bych měl být případným vyzyvatelem vítěze. Jestli se to potvrdí, to se uvidí po souboji. Do té doby nebudu na nic jiného reagovat.“

Vaší novou přezdívkou je zkratka BJP (Bomby Jako P*ča), což je heslo které razíte už roky. Říkal jste, že se ještě musíte zamyslet nad tím, jak to vysvětlíte v angličtině. A co kdybyste ji nevysvětloval, ale odkázal všechny na slovník, aby zažili moment překvapení?

„No, je to možný… Use the dictionary. (pousměje se) To by asi byli překvapení. Ale ne, určitě bych k tomu rád řekl svou ideu, ať to není úplně na hulváta.“

Prý jste do stravy zahrnul v poslední době zeleninu. Nestane se z vás ještě vegetarián?

„Byť jsem všechny benefity takového stravování zkoušel i probíral se spoustou lidí, tak cítím, že jsem se s masem jen potřeboval trochu naučit hospodařit. Ne ho vyřadit úplně. Protože pro motor těla, abych mohl zápasit a věnovat se silovým a vytrvalostním disciplínám, do sebe potřebuji dostávat živočišné bílkoviny. Tak jako si lovec loví jídlo, tak si půjdu já ulovit dalšího soupeře.“

Letos jste strávil nějaký čas cestováním po Evropě. Pět dnů z toho jste držel absolutní půst, tedy hladověl, přitom jste i lezl po horách a podobně. Co vám tento celkem extrémní zážitek dal?

„Byla to má osobní výzva, kterou jsem spontánně plnil. Na začátku jsem lezl po horách a několik dnů si užil u moře. Zbytek jsem se postil v Řecku, tam to napálil s tréninky a snažil se jít na nějakou hranu, což se mi, myslím, celkem povedlo. Bylo to takové osvobozující.“

V Chorvatsku jste v rámci tréninku i chytal a následně pouštěl ještěrky. Vrátil jste se k tomu ještě, nebo byly nějaké jiné speciální metody?

„Ty jo… To, že celoročně chytám muchy za letu (rozesměje se), to je takový trénink, který jedu furt. Ale nic jiného jsem nechytal. Možná vlastně ještě v moři nějaké breberky, co tam lezly pod vodou. Například poustevníčky, ty jsem lovil hodně, ale jinak už tu havěť nechávám v klidu žít. (usmívá se) Od malička jsem byl takový, že kam jsem přišel, tam jsem vše lovil. Kraby, ještěrky, brouky… To bylo moje. Lov!“

V Česku máte obrovskou přízeň fanoušků, protože vždy reprezentujete naši zemi proti někomu ze světa. Jak vnímáte podporu, co vám to dává?

„Co se týká českých fanoušků, pokouším se jim taky dávat něco nazpět. A to znamená, že se snažím nějak vystupovat. Absolutně jsem se zdržel toho hulváta Jirky, který byl dřív. Takového toho nevychovaného street Jirky, který nejde pro sprosté slovo daleko. Řekl jsem si prostě, že když budu působit na veřejnosti, tak to sakra musí být trochu hezký. Přece jenom mám krásu v boji za nejvyšší mistrovský cíl, tak se ji snažím přenést i do vyjadřování a působení. Podpory lidí si moc vážím a jsem za to vděčný. Ale především se snažím vyjadřovat pravdu v té nejlepší formě.“