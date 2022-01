O titul na půdě soupeře? Naložili jsme si, co se dá, říká Procházkův trenér

Často o sobě mluví jako o dobře fungujícím organizmu. A je to tak, tříčlenný tým Jiřího Procházky má skvělé výsledky. A teď se chystá na nejtěžší zkoušku několikaleté práce, souboj s brazilským tvrďákem Gloverem Teixeirou. Toho trenér Martin Karaivanov považuje za nejkvalitnějšího soupeře, na nějž zatím českého samuraje s kolegou Jaroslavem Hovězákem připravovali. Vše bude o to náročnější, že k titulové bitvě dojde v rodné zemi zkušeného rivala. „Bude to hodně těžký,“ přiznává kouč.

Doprovází Jiřího Procházku do boje od samého začátku jeho zápasnické kariéry. Málokdo tedy zná válečníka z Moravy líp než Martin Karaivanov. V sobotu 7. května ho povede i do doposud nejdůležitějšího duelu, do bitvy o pás šampiona UFC. A ví jasně, že nic a nikoho nesmí podcenit.

MARTIN KARAIVANOV Narozen: 1. září 1973 (48 let) v Brně Pozice: Trenér bojových sportů Tým: Jetsaam Gym Brno Největší úspěchy: na kontě má přes 40 profesionálních zápasů v thajském boxu, 2x bronzový medailista z mistrovství světa v Thajsku z roku 1998 a 2002, profesionální vicemistr Evropy. Jeho svěřenec Jiří Procházka je prvním Čechem, který v UFC nastoupí do zápasu o titul.

Jak probíhala jednání s UFC? Byly nějaké požadavky, ať už od vás, nebo ze strany týmu Glovera Teixeiry?

„Ne ne, po říjnovém zápase Teixeira vs. Blachowicz v Abú Zabí jsme si ujasnili další postup. A v podstatě od první chvíle bylo cítit, že UFC má s námi tento záměr. Ale dokud to nebylo podepsané a oficiálně zveřejněné UFC, tak jsme se nechtěli pouštět do nějakých senzací. Nikde jsme to neprezentovali, čekali jsme až na stoprocentní jistotu. Ale na devadesát procent bylo jasno už po Abú Zabí.“

K dohodě tedy došlo zcela hladce.

„Ujasnili jsme si to s UFC a pak vše musel potvrdit ještě Glover, který se rozmýšlel, jak dlouhou si dá pauzu. Původně jsme počítali s dubnem, že bychom mohli nastoupit. Ale ten měsíc byl už titulovými zápasy obsazený, neměli prostor. Proto přišla nabídka na květen a shodou okolností právě do Ria.“

Patřilo právě místo konání na seznam Gloverových podmínek?

„To nevím, jestli chtěl titulák striktně doma v Brazílii. Ale co jsme se bavili, na březen a duben už byly pro všechny číslované turnaje titulové zápasy rozdělné. Myslím, že to shodou okolností vyšlo právě na Rio. Nemám za to, že by to byla Gloverova podmínka.“

Takže v tom hlavně UFC vidí dobrý tah.

„Jo, vyšlo to.“

Co to ale bude znamenat pro váš tým, pro Jiřího Procházku? Dá se přece čekat, že fanoušci budou na straně soupeře.

„Určitě. Očekáváme, že tam nebudeme úplně oblíbení. Spíše se všichni zaměří na Glovera, což je logický. I to, že do klece půjdeme jako první. Takže veškerou atmosféru, kdy bude Teixeira nastupovat, zažijeme přímo v hale. Na to všechno je potřeba se připravit a počítat s tím.“

Jak se lze přichystat na to, abyste se od tlaku oprostili?

„Musíme se nejenom soustředit na přípravu, ale celkově na to, co nás tam všechno čeká. Už máme zkušenosti s hlavním zápasem, teď to bude ale navíc titulák. A myslím, že věcí, které se do zápasu odehrají, bude daleko víc. Už jsme si vyzkoušeli různá natáčení a celkově mediální pozornost. Jiří ví, o co jde, akorát jsme doteď zápasili v prázdných halách, bez diváků. Nyní nastoupíme poprvé na UFC v plné hale a na domácí půdě soupeře. A ještě o titul. Naložili jsme si tak všechno, co se dá, a je třeba se na to připravit nejen fyzicky, ale i psychicky.“

Když je řeč o přípravě. Nedávno jste umístil na sociální sítě příspěvek, kde jste chválil pokroky, které Jiří v poslední době dělá. Můžete být trochu konkrétní?

„Teď se věnujeme hodně wrestlingovým prvkům, je to taková předpříprava na kemp s Henrym Cejudem (bývalý dvojnásobný šampion UFC), kam odlétáme 31. ledna. Cejudo totiž nabídl Jiřímu, že mu pomůže právě s wrestlingovou přípravou, že mu dá pár tipů. Letíme tam na jeden z přípravných kempů.“

Na jak dlouho do Ameriky odletíte?

„Myslím, že Jiří se vrací 22. února, já o něco dřív, protože 20. února bude zápasit můj další svěřenec Andrej Kalašník na Oktagonu. U Jiřího se tak vystřídáme s Jaroslavem Hovězákem (druhý Procházkův kouč), který s ním zůstane do konce tréninkového kempu, takže bude pod naším neustálým dohledem.“

Jak aktuálně vnímáte Glovera Teixeiru, i třeba s ohledem na jeho poslední bitvu o titul s Janem Blachowiczem?

„Všichni favorizují Jiřího a vidí to jako úplně jasnou věc. Ale já to tak absolutně nevnímám, protože Glover třeba s Thiagem Santosem dokázal, že se umí připravit i na strikera a jednoznačně zápas vyhrát na zemi. Jak někdo prohlásil, když se dostanete s Teixeirou na zem a on je nahoře, je to něco, co nechcete. Takže Glovera absolutně nepodceňuju. Je to člověk, který má zkušenosti, stál v těžkých bitvách. Je to určitě zatím nejkvalitnější soupeř, proti kterému půjdeme. Stoprocentně. Jeho věk nelze brát vůbec v potaz. Je ve výborné psychické i fyzické kondici. A co jsem ho viděl právě v Abú Zabí, tak na mě udělal obrovský dojem. Bude to hodně těžký.“

Jako jeden ze svých cílů v boji Procházka zmiňuje, že chce v každém duelu předvést něco jiného, aby byl pro soupeře nečitelný. Myslíte, že opět našel novou cestu?

„My dlouhodobě pracujeme na nečitelnosti, aby předvedl pokaždé něco jiného nebo zdokonalil to, co už předvedl. V tom je síla.“

V UFC před několika dny proběhl souboj těžkých vah Francis Ngannou vs. Ciryl Gane. Dokážete si představit v těžké váze jednou i Jiřího?

„Zatím ne. Devadesát trojka mu absolutně sedí, vzhledem k tomu, že váží stále tak devadesát devět, maximálně sto kilo (běžná váha mimo zápas). Takže si myslím, že by to bylo kontraproduktivní. Devadesát trojka je dynamická váha, která mu pasuje.“