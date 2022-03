Dvořák: Prohru jsem ze sebe smyl. Po návratu z UFC trable se ztrátou kufru

Bylo na něm znát zklamání, ale rozhodně nepůsobil zlomeně. Přitom David Dvořák zažil porážku po dlouhých deseti letech. Jak se však svěřil v rozhovoru pro deník Sport, prohra zůstala v Columbusu.

S odstupem pár dnů, jak se teď cítíte?

„Nejsem šťastnej. Samozřejmě mě to moc mrzí. Chtěl jsem vyhrát, ukázat velkou show, nechat tam úplně všechno. Bohužel se mi to vůbec nepovedlo. V prvním kole jsem strategii, kterou jsme měli s trenéry, dodržel. Celou dobu jsem si to hlídal, soupeř hodně utíkal, s čímž jsme počítali. Byli jsme i připravení na tu levou ruku, v prvním kole s ní vlastně ani nic neudělal. V druhém se mu však podařil skvělý úder, což z velké části rozhodlo. Bohužel jsem teď ten, který nemůže oslavovat.“

Říkáte, že jste chtěl předvést show, což se myslím, podařilo. I když jste nevyhrál, zápas měl spád a ve druhém kole jste přežil ukončení, nemyslíte?

„Je to tak, byl to opravdu hodně tvrdý úder, který se mnou zamával. Zacouval jsem si, hned padnul. Ale zase… To jsou už věci, které má člověk naučený. Ne teda úplně z praxe, protože to není nejzdravější, přesto vím, jaký to je. Když se na to s mentálním koučem Karlem Maršou připravuju, třeba dostanu ve vizualizacích úder, padnu a rovnou jedu nějakou obranu. Proto jsem to hned chytal, aby mě nemohl dobíjet. Pořád jsem se hýbal. Před zápasem vždy chodí rozhodčí a říkají, mějte neustále efektivní obranu, jinak to ukončíme. Takže se furt hejbat, za každou cenu.“

Minulý rok jste podstoupil operaci lokte. Neozvalo se to v souboji?

„Ne, vůbec. Před tímhle zápasem jsem si možná zlomil pravý prostředníček. Jestli byl zlomený, nevím. Ale to bylo jediný, fakt drobnost. Jinak jsem šel do boje zdravotně naprosto v pořádku.“

I kdyby byl prst po zlomenině, v souboji to díky adrenalinu ani necítíte, že?

„Přesně, tyhle věci během zápasu cítit nejsou.“

Říká se, že prohra je ponaučení. Už vás napadly nějaké postřehy, co je třeba do budoucna změnit?

„Ponaučení je z toho spousta. Byli jsme připravení třeba na to, že musím mít ruce pořád nahoře. Jsem přesvědčený, že při tom úderu, který jsem dostal, jsem je nahoře měl. Ale trefil mě hodně nahoře (ukazuje na čelo), tedy na části hlavy, kterou nikdo nekryje. I tak to se mnou hodně zamávalo, což značí, že to musel být hodně silnej úder, protože opravdu něco vydržím. Zvlášť, když občas spáruju s Patrikem (Kincl – trenér a zápasník velterové váhy). Mohl jsem líp řešit pohyb. Párkrát jsem dělal calf kicky (kop na holeň), pak jsem od nich upustil, protože jsem viděl, že je čte, ale trenéři říkali, že jsem je tam i tak mohl dávat. Ve třetím kole prý byla možnost vzít mu záda. Mohl jsem jet více ground-and-pound (dobíjení soupeře na zemi). Ve třetím kole jsem ale jel už hodně na autopilota. Těch možností je hodně. Zápas jsem ještě neviděl, protože jsme to chtěli nechat trochu uležet. Určitě se k tomu vrátíme.“

Bylo znát, že byste souboj jen tak nepustil a bojoval do vypuštění duše…

„Jsem holt takovej, kluk z malý vesnice Lípa u Hradce Králové. Nechal bych tam prostě všechno. Dostával jsem hroznou školu, přitom myslím, že kořínek mám tuhej. I kdyby mi skákal po hlavě sebe víc, prostě bych se nevzdal. Od toho je tam rozhodčí. Ale já, i kdybych byl sebevíc unavenej, rozbitej, měl zlámaný ruce, nohy, tak dokud mě někdo nestopne, jel bych dál.“

Prohrál jste poprvé po deseti letech. Mezi tím jste nasbíral šestnáct vítězství. Jaký byl mezi porážkou tehdy a teď rozdíl?

„Myslím si, že ani jedna z těch porážek nebyla tak hrozná, protože vím, že jsem v těch zápasech vždy udělal maximum proto, abych vyhrál. Když jsem prohrál minule, bylo to proto, že jsem měl tržnou ránu na hlavě a rozhodčí prostě řekl konec, i když jsem chtěl pokračovat. Teď jsem v tom taky nechal všechno. Takže nelituju ničeho, co jsem v přípravě udělal.“

Ví se, jak to probíhá po trimfu, tedy že následuje nějaká oslava. Co se ale dělo teď?

„Po zápase jsme dojeli na hotel, dal jsem si sprchu. Všechno jsem ze sebe smyl. Tím ta naše prohra v Columbusu zůstala. Domů se nevracíme jako poražení. Zašli jsme si na večeři a koukali ještě na UFC, protože jsme nemohli zůstat v hale. Ráno jsme šli na snídani, zajeli se s klukama podívat do obchodů, nakoupit nějaké suvenýry, dárky. A pak v klidu nasedli na letadlo.“

Proč jste vlastně nemohli napřímo sledovat další bitvy?

„UFC nám sice zajistilo lístky, my je ale dali kamarádům a lidem, kteří nás nechali zdarma trénovat v gymu. A v hale nemůže nikdo jen tak stát a dívat se.“

Když jste přiletěli do Prahy, prý se vám ztratil kufr…

„Je to tak, kufr je stále nezvěstnej. Jeden mi dorazil, jeden ne. Neví se, kde je. Tak doufám, že se na to brzy přijde. V kufru, co se mnou přiletěl, mám totiž saunu, sauna obleky na hubnutí a základní věci. V tom druhém zase rukavice ze zápasu, rukavice z minulého duelu, protože v nich trénuju. Všechno oblečení na trénování, i civilní, co jsem měl s sebou… Spousta věcí. Původně jsem tam chtěl nechat i notebook, ale naštěstí jsem si ho vzal k sobě. I tak by to pro mě byla hodně bolestná ztráta. Mám tam i vlajku! S tou jsem nastupoval do všech UFC zápasů, od prvního souboje v Brazílii. Dostal jsem ji tehdy od české ambasády, proto má pro mě hodně citovou hodnotu. Doufám, že se to najde.“

Jak na vás brazilský soupeř Matheus Nicolau zapůsobil po lidské stránce?

„Absolutně neutrálním dojmem. Nebyl mezi námi žádný trash talk, normální kluk, který se chtěl porvat a ukázat to nejlepší, co v něm je. To si myslím, že dělal, držel se své strategie. Takže o něm nemůžu říct ani jedno špatné slovo. A tohle mám rád. Není to jak nějaký Tim Elliott, který se s kdekým hádá, v zápase se chová jako prase… Tohle byl dobrý soupeř.“

Nicolau vás navíc po zápase velice chválil.

„Moc si toho vážím. Stačilo málo a zápas mohl jít na mou stranu. Takhle šel k němu. A až budu dávat nějaké pozápasové prohlášení, určitě ho zmíním a poděkuju. Předvedl dobrou show a já si to užil. Byl lepší, vyhrál, klobouk dolů. A kdo ví, porazím dva tři lidi a třeba se znovu potkáme.“

Dostal jste nějaké hodnocení ze strany týmu UFC?

„Ani ne, nebo nevím. Jsem zvědav, až si poslechnu zpětně komentátory. Jinak od českých fanoušků jsem dostal obrovskou podporu. Byli snad jenom dva nebo tři lidi, co mě hejtovali, což byly spíš nesmysly a navíc od cizinců. Čeští fanoušci se ke mně chovali fakt krásně. Jsem jim za to opravdu vděčný a moc si vážím toho, že mi takhle věří a fandí. Protože člověk ví, že dokud vyhrává, jsou všichni s ním, jednou prohraje a najednou se to obrátí. To se ale naštěstí nestalo.“

Co máte teď v plánu?

„Budu trávit čas s rodinou, odpočívat a dávat se do kupy, rozhýbávat, abych se vrátil.“

Konečně bude čas na myslivost. Před zápasem jste říkal, že sice jste myslivec, jenže jste na to neměl moc času…

(usmívá se) „Myslím, že až se dám do kupy, tak na to bude víc času a stoprocentně vyrazím do lesa. Procházka po lese, čistá hlava, pohoda.“

Kdy byste chtěl znovu nastoupit v kleci?

„Už jsme nad tím přemýšleli. Plus mínus půl roku, abych se dal i po tom úderu pořádně do pořádku. Člověk má přece jen zdraví jenom jedno, takže by nebylo moudrý se hned vracet do stoprocentní přípravy a chystat se na někoho. Nebude totiž na mě čekat nějaký lehký soupeř. Dostanu určitě frajera z top patnáctky a na to musí být člověk ready.“

