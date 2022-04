Exšampiona Oktagonu čeká debut v UFC. Vyzve „medvídka“, co se proslavil KO

Slovenský tank Martin Buday nastupuje tuto sobotu do své premiéry v UFC na galavečeru UFC FIGHT NIGHT: Luque vs. Muhammad 2. Utká se s Američanem Chrisem Barnettem, jehož poslední KO obletělo celý internet. V hlavní bitvě o Las Vegas uvidíme pětku a šestku welterové váhy, odvetu, na kterou Belal Muhammad čeká šest let. „O tuhle show nechcete přijít!” vzkazuje Vicente Luque fanouškům.

Bývalý šampion Oktagonu v těžké váze Martin Buday se po titulové výhře nad Kamilem Mindou dočkal pozvánky od prezidenta UFC do talentové soutěže Dana White's Contender Series, ve které bojují vycházející hvězdy MMA o získání smlouvy s organizací. Podmínky jsou jednoduché, předvést atraktivní výkon a vyhrát.

Přesně to Martin Buday doručil v Las Vegas, když v posledních sekundách prvního kola ukončil Američana Lorenza Hooda čistým kolenem do hlavy, což mu otevřelo brány UFC a s jeho vlnou 8 vítězství v řadě taky získává potenciální šanci utkat se světovou elitou těžké váhy.

Jeho protivníkem bude pětatřicetiletý Chris „Huggy Bear“ Barnett. Přezdívka „tulící se medvídek“ odkazuje na Američanovu postavu. Chris je malý, robustní a veselý chlapík, ovšem jen než vkročí do klece. V posledním duelu na turnaji UFC 268 se Barnett vyznamenal nevídaným KO, kdy kopem z otočky posadil na zadek krajana Gianna Villanteho. Medvídkův kop byl jedním z nejvirálnějších knockoutů v MMA minulého roku.

Nejočekávanější bitvou celého večera bude odveta Luque vs. Muhammad 2. Po šesti letech od jejich prvního zápasu se Vicente „Tichý Zabiják“ Luque a Belal „Zapamatuj si tohle jméno“ Muhammad znovu setkávají v kleci, tentokrát s tím rozdílem, že jsou na vrcholu žebříčku welterové váhy. Z jejich prvního střetnutí na turnaji UFC 205 odcházel se zvednutou rukou Brazilec Luque, poté co Američana Muhammada knockoutoval v prvním kole. Tichý Zabiják vstupuje do zápasu se čtyřmi výhrami v řadě, zatímco Muhammad od jejich posledního vyměněného úderu získal deset vítězství, jednu prohru a jednu remízu. Nyní se bude snažit pomstít svou prohru a vrátit Brazilci tvrdé KO.

Zda „Bady“ dokáže porazit Barnetta, a připsat si tak první výhru v UFC, zjistíme už v neděli brzy ráno. Prelims karta turnaje UFC FIGHT NIGHT: Luque vs. Muhammad 2 začíná v sobotu od 23:30. Zápas Buday vs. Barnett je čtvrtý v pořadí, mohl by tedy přijít na řadu okolo 1:00 hodiny ranní. Hlavní zápas Luque Vs. Muhammad 2 potom můžeme očekávat okolo 4:00.