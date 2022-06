Útěk za lepším životem, deportace i láska. Silný příběh Procházkova soka

Když v říjnu loňského roku uškrtil šampiona, šokoval svět. Vždyť Glover Teixeira dva dny před tím oslavil dvaačtyřicáté narozeniny a čekalo se, že pro Jana Blachowicze bude jen soupeřem do počtu. Že se právě zkušený Brazilec stal králem polotěžké divize UFC, však nepřekvapilo českého samuraje. „Šlo z něj opravdu hmatatelně cítit sebevědomí do zápasu a bylo pěkné to pozorovat,“ hodnotil tehdy vítěze Jiří Procházka. O víkendu se střetnou spolu v hlavním duelu UFC 275 v Singapuru .

Dvaačtyřicet let. Věk, v němž většina MMA gladiátorů spíš odkládá zápasnické rukavice. Jiný příběh ale píše brazilský tvrďák Glover Teixeira. Ten se až v této fázi kariéry vyšplhal na samotný vrchol a stal se šampionem UFC. Myslí však už i na závěr.

„V listopadu oslavím čtyřicet tři let. Bez ohledu na to, jestli jsem na vrcholu, jestli jsem nejlepší na světě, nebo ne, chci letos skončit,“ přiznal v podcastu Mundo da Luta. „Bude to pravděpodobně můj poslední rok… Myslím, že je to opravdu perfektní plán, odejít letos s pásem do důchodu.“

Loučit s kariérou by se chtěl ideálně v New Yorku, tedy nedaleko místa, kde poslední roky žije. K naplnění vysněného scénáře však stojí v cestě velká překážka. „Nejdříve ale musím porazit chlapa, který je zatraceně tvrdý,“ prohlásil Teixeira o Jiřím Procházkovi.

Jak dopadne tento střet, se dozví celý svět už v neděli brzy ráno. Favoritem duelu je český samuraj. I kdyby se predikce naplnily, příběh brazilského válečníka to nijak neumenší.

Za lepší život

Teixeira patří mezi zápasníky, kteří začali bojovat pro lepší život svůj i rodiny. Vyrůstal v maličkém městečku Sobralia na farmě bez spojení s okolním světem. Až když mu bylo dvanáct, jeho rodiče pořídili televizi a on se postupem času zamiloval do bojových sportů.

„Zbožňoval jsem filmy s Brucem Lee a Jean-Claudem van Dammem. V jednom z Van Dammových filmů jsem viděl, jak rozkopl borovici,“ vyprávěl Teixeira kdysi pro ESPN. „Protože jsem žil na farmě, začal jsem kopat do banánovníků. Táta se na mě vždycky naštval, protože jsem je všechny zlomil.“

Farma ale nebyla pro čerstvě plnoletého Glovera dost velká a rozhodl se vyrazit do světa. Směrem k hranicím Spojených států se vypravil jako devatenáctiletý. Cesta na americkou půdu trvala třiačtyřicet dní, prošel několik zemí a párkrát se strachoval o vlastní bezpečí. Služby převaděčů pak splácel ještě téměř dva roky.

„Všichni vědí, jak těžké je překročit mexickou hranici. Lidé umírají nebo je zatknou a mučí. Máma se hrozně bála, ale taky byla plná naděje, že to zvládnu,“ popisoval Teixeira v podcastu Trocaijáo Franca. „Mně bylo devatenáct. Nic mě nezajímalo. Každou noc jsem popíjel alkohol, takže jsem byl skoro celou cestu opilý. A dostali jsme se na některá strašidelná místa. Byli jsme třeba s místními na ostrově v Guatemale.“

Čekání na zelenou

Ač se obyvatelé ke skupince chovali slušně, Teixeira se bál, protože nikde kolem nebyla policie. Někteří z jeho přátel navíc rádi vytvářeli problémy, a tak je musel neustále uklidňovat, aby se něco nezvrtlo.

Nakonec se zdárně dostal až do Tijuany, kde strávil osm dní. Převaděči totiž čekali, až padne na poušť mlha, aby mohli všechny Brazilce dostat přes hranice do Spojených států.

„Čekali jsme na mlhu, aby nás neviděla imigrační policie z helikoptér. Když padla, v noci jsme se vydali do pouště,“ prozradil Teixeira. Poté, co dorazil do cíle, okamžitě si sháněl práci. Chytil se jako zahradník a pokladač koberců, než se naplno vydal na dráhu bojových sportů.

Původně z něj měl být boxer, pak objevil nahrávky s legendárním Roycem Graciem a propadl jiu jitsu. V tělocvičně potkal i současnou manželku Ingrid Petersonovou. Později hrála stěžejní roli v tom, aby mohl pokračovat jako profesionální zápasník.

Jiří Procházka před titulovou bitvou v UFC: Bez vášně se MMA nedá dělat Video se připravuje ...

Když se totiž Teixeira dostal do tělocvičny pod vedení slavného Chucka Lidella, tvrdě dřel. Chtěl se probojovat do UFC. Tomu však bránil fakt, že byl v Americe stále nelegálně. Imigrační policie ho nakonec dopadla a deportovala zpět do Jižní Ameriky.

Tou dobou už byl sice Teixeira ženatý, při schvalování pracovního víza však vždy ztroskotal, protože v minulosti do Států dorazil nelegálně. Trvalo téměř čtyři roky, než se podařilo přesvědčit úřady. Se svou ženou se během tohoto období potkával jen jednou ročně, víc si s ohledem na finanční situaci nemohli dovolit.

Navíc tehdy utratili za právní služby 8500 dolarů (bezmála 200 tisíc korun). Bezvýsledně. Ingrid však pořád vytrvale bojovala za návrat manžela do Států. Teixeira zatím v Brazílii absolvoval dalších deset zápasů. Všechny ovládl.

Celá sága s deportací skončila poté, co Ingrid oslovila senátora Chrise Murphyho, kterého její dopis dojal, a odloučenému páru pomohl. Zelenou kartu nakonec Teixeira dostal v roce 2011 a letěl vstříc UFC s bilancí 17-2.

Věku navzdory

Po pěti dalších výhrách se propracoval k titulové šanci, tehdy však narazil na „neporazitelného“ Jona Jonese. Po pětikolové bitvě Teixeira padl na body a čtyři roky proplouval kolem špičky polotěžké divize, nikdy ne však úplně na vrcholu.

K heroické jízdě se vzepjal až v roce 2019. Těsně před čtyřicítkou skloubil ve vlastním umění zkušenosti s fyzickými schopnostmi a posunul výkony na další úroveň. Postupně zlikvidoval šest soupeřů, jako posledního Jana Blachowicze, a prezident UFC mu připnul titulový opasek.

SESTŘIH: Blachowicz vs. Teixeira: Veterán uškrtil polského krále a je novým šampionem Video se připravuje ...

Stal se tak druhým nejstarším šampionem americké ligy. Později než Teixeira to zvládl pouze Randy Couture, tomu bylo 43. Největší předností brazilského válečníka je komplexnost. Přestože je dominantní zejména na zemi, dokáže zahrozit kdekoliv a kdykoliv.

„Měl jsem čest s ním trénovat v American Top Teamu. Má strašné granáty a je to skutečně komplexní zápasník. Umí postoj i zem,“ řekl o šampionovi Attila Végh. „Poslední Teixeirovy zápasy nám ukazují, že je schopen porazit kohokoli,“ doplnil další zkušený bijec Patrik Kincl.

Před titulovou bitvou s Blachowiczem byl Teixeira extrémně motivovaný. Podle Procházky z něj vyzařoval klid. Dá však do přípravy na obhajobu tolik, jako když se snažil dosáhnout celoživotního snu? Na to odpoví nedělní klání dravého mládí a bohatých zkušeností. Českého samuraje v něm čeká brazilský ranař zocelený vlastní minulostí.