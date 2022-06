Co čeká Procházku. Rýsuje se soupeř, výzvy i život super bojovníka

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Svět stále vstřebává, co Jiří Procházka předvedl v souboji s Gloverem Teixeirou. Na drama v Singapuru se rozhodně nikdy nezapomene. Navždy se bude jednat o jednu z největších bitev, co kdy dva zápasníci předvedli. Český bijec navíc odcházel z klece s opaskem šampiona UFC. Bez nadsázky se dá říct, že se mu teď výrazně změní život. Triumfem se totiž katapultoval mezi největší sportovní celebrity. Krom nabídek na spolupráci ze všech stran může samuraj očekávat mnoho výzev na souboj.

Parádně chycené škrcení, a sám veliký „škrtič“ Glover Reixeira byl nucen necelou půlminutu před koncem odklepáním vzdát. Jiří Procházka tímto výkonem doslova fascinoval nejen bojový svět. Jednalo se o dokonalou reklamu na MMA, teď by asi každý chtěl vidět českého samuraje znovu v akci. Nepůjde to hned, nový šampion si potřebuje na pár měsíců odpočinout.

„Zatím jsem na to úplně nemyslel, ale už jsem si potvrdil s kamarády, že bychom si rezervovali nějakou loď,“ prozradil Procházka. „Rád bych svou výhru oslavil někde na moři. Chci si prostě užít ten moment, protože po posledním souboji s Dominickem jsem vlastně neslavil dost,“ řekl Procházka.

Kdo dál?

Lze předpokládat, že teď nového šampiona čekají určitě tři až čtyři měsíce bez boje, nejspíš se do oktagonu vrátí až ke konci roku. A vyvstává tak otázka, s kým si to rozdá. Ve hře je totiž hned několik variant.

Nabízí se samozřejmě možnost velké odvety, tedy druhý souboj s Teixeirou. Pokud by však na něj mělo dojít, nebude to hned. A navíc podle toho, o čem se bavil Brazilcův tým hned po zápase na recepci hotelu, o další střet s Procházkou zrovna nejeví valný zájem.

Kdo se naopak sám hlásí o pozornost je bývalý šampion Jan Blachowicz. „Jiří, pojďme na to! Bitva o Evropu. Největší boj v historii kontinentu,“ napsal polský ranař na Twitteru hned po Procházkově fantastickém vítězství. Když jsme se s Blachowiczem na hotelu bavili, potvrdil, že by taková bitva mohla zaplnit Národní stadion ve Varšavě s kapacitou pro bezmála šedesát tisíc diváků.

Nicméně exšampion program nestaví, o to se starají matchmakeři UFC. A ti budou zřejmě zvažovat jiné možnosti. Jednu z nich nabídne například zápas Anthony Smith vs. Magomed Ankalajev na konci července. Právě vítěz by mohl být uznán za vhodného vyzyvatele pro českého šampiona. Moc dalších jmen už asi do úvahy nepřipadá.

Procházka vs. Teixeira: Neskutečný obrat a uškrcení brazilské legendy! Video se připravuje ...

A co dva trůny?

Nicméně pro Procházku v tuto chvíli není až tak podstatné, komu se postaví. Nikdo na současném žebříčku polotěžké váhy nebude vnímán za velkou hrozbu. Český bijec se už katapultoval do absolutní špičky UFC hvězd napříč vahami. Pomalu se stává synonymem pro největší MMA ligu světa a pokud zvládne korunu ubránit, zařadí se k vlajkovým lodím prestižní značky, jako je tomu v případě šampionů Kamaru Usmana, Israela Adesanyy nebo Francise Nganou.

Mimochodem právě dva posledně jmenovaní by mohli být do budoucna pro českého samuraje zajímavou výzvou. V případě, že ve své váze nenajde konkurenci, jistě se porozhlédne v dalších divizích, protože má jasnou vizi, stát se „nejsilnějším mužem světa.“ A to by bylo mocné lákadlo pro řadu bojovníků, kteří se ochotně postaví do fronty na souboj s novým králem. Co třeba poškádlit Jona Jonese?

S podobnou myšlenkou si před časem pohrával i Adesanya, ten však klání šampionů loni v březnu prohrál s tehdejším králem polotěžké váhy Blachowiczem.

Sportovní celebrita

Už tři neskutečné výhry daly jménu Jiří Procházka ohromný lesk. A jako šampion UFC se zařadil mezi absolutní sportovní superstar. Můžeme jej tak brzy vidět ve spolupráci s největšími značkami. Mnohé se už ozývají. Ale samuraj má teď čas rozjímat, jaká spolupráce je ho hodna. Peníze při tom nehrají hlavní roli. Musí mu to dávat smysl. I proto je takovou osobností.

DOLAROVÉ VÝDĚLKY V UFC Jiří Procházka 737 500 (17 milionů Kč)

Lucie Pudilová 254 500 (5,8 milionu Kč)

Mach Muradov 221 000 dolarů (5 milionů Kč)

Karlos Vémola 128 000 dolarů (3 miliony Kč)

David Dvořák 97 000 dolarů (2,2 milionu Kč)

Viktor Pešta 65 500 dolarů (1,5 milionu Kč) Zdroj: sportsdaily, částky jsou před zdaněním a bez sponzorských bonusů.