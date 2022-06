Elita pérové váhy UFC do akce. V bitvě dvou Američanů budou padat hlavy

UFC se tento víkend vrací do Austinu v Texasu v čele s napínavým duelem vrcholu žebříčku pérové váhy. Souboj dvou ostrých Američanů je už před zahájením turnaje kandidátem na souboj večera. „Bude se snažit mi sejmout hlavu, já se budu s každým úderem snažit o to samé.” prohlásil Josh Emmett před hlavním zápasem turnaje s Calvinem Kattarem.

Calvin Kattar a Josh Emmett, jedni z nejlepších bojovníků pérové váhy na světě, se v sobotu na turnaji UFC Fight Night postarají o velké finále.

Kattar drží momentálně 4. místo v žebříčku UFC v pérové ​​váze a je na vlně dvou ocenění za zápas večera v řadě. Ze svých posledních čtyř klání odcházel třikrát jako vítěz. Jediný, kdo ho dokázal zdolat, byl bývalý šampion Max Holloway. Po pěti měsících od dominantního vítězství nad Gigou Chikadzem je připraven vstoupit do svého čtvrtého hlavního zápasu za sebou, kde se utká s Joshem Emmettem, bojovníkem, se kterým to může být intenzivní rodeo a další možný kandidát na duel večera.

„Přijdete do UFC, abyste bojovali s nejlepšími kluky na světě a získali příležitosti,” prohlásil s respektem k soupeři Calvin Kattar na tiskové konferenci. „Myslím, že jsme oba odvedli dobrou práci, když jsme si vysloužili hlavní zápas na tomhle turnaji. Ať vyhraje ten nejlepší.“

Sedmička v žebříčku pérové váhy UFC Josh Emmett v neděli v noci pokračuje ve svém působivém návratu poté, co si v červnu 2020 roztrhl levý přední křížový vaz při vítězství nad Shanem Burgosem na turnaji UFC: Blaydes vs. Volkov. Emmettovo jednomyslné bodové vítězství v prosinci minulý rok nad Danem Igem bylo téměř 18 měsíců po operaci jeho kolene a do Austinu veze kromě násilí také svou čtyřzápasovou vítěznou sérii.

Američan si je vědom schopností jeho nebezpečného soupeře. „Bude tam násilí, to je jisté,“ prohlásil Emmett. „Bude se snažit mi sejmout hlavu, já se budu s každým úderem, který na něj pošlu, snažit o to samé. Budu se snažit souboj ukončit (před limitem).“

„Je to jen další boj, jinak se na to nedívám,“ konstatoval rodák z Kalifornie na tiskové konferenci. „Vždy se připravuji stejně. Celou svou kariéru jsem se připravoval na zápas o pěti a šesti kolech. Klidně by tu mohli být další dvě kola, ale pro mě se to neliší,“ upřesnil Emmett, že psychický tlak hlavního zápasu se na jeho výkonu nepodepíše.

Hlavní kartu turnaje UFC Fight Night: Kattar vs. Emmet můžete sledovat v neděli 19. června od 1.00 na stanici Premier Sport.

