Peníze kolem Procházky: exploze na eshopu, cíl je být na místě Satoranského

Čtyřiatřicetiletý producent a podnikatel pro novopečeného krále polotěžké divize zajišťuje zejména marketingové zázemí. Propaguje značku BJP, snaží se vtisknout Procházkův úspěch do povědomí širší veřejnosti nejen v Česku, ale hlavně ve světě. Dělá zkrátka vše pro to, aby se zvyšovala byznysová hodnota českého samuraje. Ta výrazně stoupla i zásluhou získaného titulu proti Teixeirovi.

„Lidé čekají, že se tímto zápasem Jiří stane miliardářem, když to přeženu. Ale tak svět nefunguje. Vše má svůj čas. Takže ano, přiblížil se tímto krokem k nějakému vrcholu, ale můj cíl, respektive cíl našeho týmu je, aby byl Jiří nejlépe vydělávající český sportovec, což je reálné. Ale pořád je teď daleko od top desítky,“ přiznává Kretík.

Žebříček nejlépe placených českých sportovců pro magazín Forbes ovládl naposledy basketbalista Tomáš Satoranský . Jeho výdělek v NBA se v přepočtu pohyboval okolo 218 milionů korun. Další místa obsadili hokejisté David Krejčí (150,5), Jakub Voráček (135) a fotbalisté Patrik Schick (114) a Tomáš Souček (105). Celý žebříček ZDE>>>

Ještě před titulovým zápasem si Procházka podle odhadů zahraniční stránky The Sports Daily přišel v kleci na zhruba 8,5 milionu korun. Aby se mohl zařadit mezi nejbohatší Čechy ze sportovního světa, musí narůstat i jeho osobní značka BJP. Kretík potvrzuje, že výhra v klíčovém duelu s Teixeirou k propagaci velmi přispěla.

„Po vítězství přišla například exploze prodejů na eshopu, což jsme asi očekávali,“ říká Kretík. „Ještě je tam jedna vtipná věc, že vlastně BJP je nějaká politická strana v Indii. A nám to dlouho škodilo v tom, že nám Facebook blokoval nějaké reklamy, protože měl za to, že jsme ona politická strana. Ale dali jsme na Twitter fotku Jirky v tomto tričku, a najednou se to dostalo do té bubliny, a začalo nám chodit hrozně moc objednávek z Indie. Taková bizarní věc.“

Tým Jiřího Procházky přesto ještě čeká kus práce, než se nejlepší český bojovník MMA stane hvězdou gigantických rozměrů. „Lidi si musí na jeho jméno zvyknout, a to nejde dokázat třemi zápasy v UFC,“ uvědomuje si Matěj Kretík.

